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Холостяк 8: финалистка Галина прокомментировала свой выход из проекта

STYLERТВ-шоу        26.05.2018 - 17:42
Фото: Галина и Рожден (instagram.com/holostyakstb)
Фото: Галина и Рожден (instagram.com/holostyakstb)

Девушка разочаровалась в холостяке

Финалистка шоу Холостяк 8 Галина Периташ прокомментировала свой проигрыш. Свое мнение про Рождена Ануси девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Галина заявила, что красавец Рожден оказался таким, как все мужчины.

"Почему все так? Потому, что он оказался таким, как все. Он был в шаге от того, чтобы подтвердить мою веру в то, что он не такой, как все", - написала Галина Периташ.

Девушка добавила, что дарит ему минуту своего молчания.

"Он не смог дать шанс нашей истории, поэтому я дарю ему минуту своего молчания", - сообщила участница шоу.

Она поблагодарила за то, что последние минуты на шоу были без монтажа и заинтриговала поклонников словами о своем будущем.

"Люблю вас всех! До встречи! А у меня есть еще много чего вам сказать! Ведь это только счастливое начало!", - добавила Галина.

Напомним, в восьмом выпуске шоу за сердце красавца – холостяка Рождена Ануси боролись 26 девушек. В финал вышли две девушки – Галина и Иванна. Но Рожден выбрал 21-летнюю Иванну, а 24-летняя Галина покинула шоу.

Их прощание было эмоциональным и тяжелым. Холостяк решил, что ему будет сложно строить дальнейшие отношения с Галей. Он - артист, публичный человек. А Галя - очень ранимая, сентиментальная девушка, которой нужно много внимания и заботы.

Скриншот поста (instagram.com/galinaprystash)

Кстати, недавно мы писали о том, что известно о победительнице шоу.

Иванна родилась в Луцке. По профессии она - переводчик польского языка. На проект участница пришла с целью найти целеустремленного, умного, сильного, заботливого и сексуального мужчину с чувством юмора и желанием иметь детей.

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Видео: video.rbc.ua

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Теги: Шоу, ТВ-шоу, Холостяк
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