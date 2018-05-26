Холостяк 8: фіналістка Галина прокоментувала свій вихід з проекту

Дівчина розчарувалася в холостяку

Фіналістка шоу Холостяк 8 Галина Периташ прокоментувала свій програш. Свою думку про Рождена Анусі дівчина опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Галина заявила, що красень Рожден виявився таким, як усі чоловіки.

"Чому все так? Тому, що він виявився таким, як всі. Він був у кроці від того, щоб підтвердити мою віру в те, що він не такий, як усі", - написала Галина Периташ.

Дівчина додала, що дарує йому хвилину свого мовчання.

"Він не зміг дати шанс нашій історії, тому я дарую йому хвилину свого мовчання", - повідомила учасниця шоу.

Вона подякувала за те, що останні хвилини на шоу були без монтажу і заінтригувала прихильників словами про своє майбутне.

"Люблю вас всіх! До зустрічі! А у мене є ще багато чого вам сказати! Адже це тільки щасливий початок!", - додала Галина.

Публікація від GalinaPrystash (@galinaprystash) 25 Травень 2018 в 2:12 PDT

Нагадаємо, у восьмому випуску шоу за серце красеня – холостяка Рождена Анусі боролися 26 дівчат. У фінал вийшли дві дівчини – Галина і Іванна. Але Рожден обрав 21-річну Іванну, а 24-річна Галина залишила шоу.

Їх прощання було емоційним і важким. Холостяк вирішив, що йому буде складно будувати подальші відносини з Галею. Він - артист, публічна людина. А Галя - дуже ранима, сентиментальна дівчина, якій потрібно багато уваги і турботи.

Скріншот поста (instagram.com/galinaprystash)

До речі, нещодавно ми писали про те, що відомо про переможницю шоу.

Іванна народилася в Луцьку. За професією вона - перекладач польської мови. На проект учасниця прийшла з метою знайти цілеспрямованого, розумного, сильного, турботливого і сексуального чоловіка з почуттям гумору і бажанням мати дітей.

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Відео: video.rbc.ua