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Интервью

Солистка "НеАнгелов" Слава рассказала о воспитании своих детей

STYLERЗвёзды        18.03.2018 - 14:50
Фото: Слава Каминская с детьми (Instagram.com/slava_kaminska)
Фото: Слава Каминская с детьми (Instagram.com/slava_kaminska)

Певица призналась, что не может быть строгой мамой

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала о том, почему отдала своего 3-летнего сына в секцию по футболу. Об этом певица рассказала в интервью Катерине Осадчей для передачи "Светская жизнь".

Недавно Слава Каминская отдала своего 3-летнего сына Леонардо на занятия по футболу. Певица считает, что такие занятия научат сына общению и ответственности.

"Мы отдали Леонарда на футбол для того, чтобы он лучше коммуницировал с детками. Поскольку здесь и ответственность какая-то появляется, командный дух", - сказала Слава.

Несмотря на плотный рабочий график, Слава Каминская лично присутствует на тренировках и болеет за трехлетнего футболиста.

Кроме Леонардо, у Славы есть еще дочь Лаура, которая младше брата ровно на год.

Подход к воспитанию детей у артистки довольно щадящий. Она вспоминает, как ее в детстве перегружали различными кружками.

"В моем детстве мама заставляла меня ходить в музыкальную школу, она заставляла меня ходить на театральные курсы, и акробатика, и танцы. Над своими детьми я так не буду издеваться", - уверена певица.

Слава Каминская не запрещает детям пользоваться гаджетами, ведь современные дети – это дети цифрового поколения.

"Планшеты очень любят, но там развивающие игры", - сообщила певица.

Она утверждает, что хотела бы быть более строгим воспитателем, но не может детям отказывать.

"Пришла домой, нужен какой-то воспитательный процесс, а как я могу на них сердиться. Вот подходит Лаура и говорит: "Мамочка, я так больше не буду". Ну вот что можно сделать", - поделилась Каминская.

Видео: Как воспитывают детей знаменитости ("Светская жизнь")

Кстати, Слава из "НеАнгелов" поразила поклонников новым образом.

Недавно Слава из "НеАнгелов" в очередной раз напомнила своим подписчикам, что у нее натуральные и не крашенные волосы, но на днях она показала фото в Instagram, на котором запечатлена с осветленными волосами.

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Теги: НеАнгелы, певица, дети
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