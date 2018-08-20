"Советую друзьям": Злата Огневич рассказала, где именно в Украине открыла для себя "райский уголок"

Певица Злата Огневич (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Огневич призналась, что любит медитировать среди зеленых просторов Полтавской области

Известная украинская певица Злата Огневич объяснила, что до съемок нового клипа ей ни разу не доводилось побывать на "украинских Мальдивах" — острове Джарылгач Херсонской области. Сегодня певица всем настоятельно рекомендует открывать для себя красоты Украины. Об этом Огневич рассказала в комментарии STYLER.

"Никогда не была на этом острове до съемок клипа на песню "Долоні". Это было впервые. Когда режиссер клипа Костя Гордиенко предложил мне вести съемку на острове Джарылгач, я согласилась без колебаний, потому что это вообще райский уголок. Я сейчас всем друзьям советую ехать туда отдыхать, открывать его для себя, особенно его дикую часть. Так как там есть дельфины, дикие кабаны и даже лоси, дикие птицы. В море — медузы нереальной красоты!.. Там приятно отдыхать! И приятно, что после выхода моего клипа все заговорили об острове Джарылгач и начали называть его "украинскими Мальдивами". Там правда белоснежный песок", — поделилась эмоциями Злата Огневич.

Отметим, что новый клип на песню "Долоні" певица презентовала в конце июля. При этом съемки длились всего двое суток в начале июля на крупнейшем по площади острове Украины — Джарылгач. Тогда же певица рассказала, что призывает всех открывать малоизведанную красоту Украины.

"Я обожаю Львов. И Вообще Западную Украину", — Злата Огневич (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Что касается любимых мест отдыха в родной стране, то Огневич рекомендует запад нашей страны, а также Полтавскую область.

"Конечно, теперь среди моих любимых мест в Украине есть Джарылгач. Также я обожаю Львов. И Вообще Западную Украину. Мне нравится Буковель. А еще мне очень нравится Полтавская область — она зеленая, какая-то такая немного дикая и нетронутая, как по мне. Поэтому я люблю там отдыхать телом и душой — от сцены, большого количества людей. Люблю медитировать. Потому что я уде давно заметила, что мне действительно хорошо, когда я выбираюсь куда-нибудь на природу, чтобы возобновить свою энергию", — рассказала STYLER Злата Огневич.

5 недорогих и уютных мест для отдыха на Черном море

К слову, с украинской исполнительницей нам удалось пообщаться во время официальной презентации нового сезона популярного танцевального шоу "Танці з зірками" на "1+1". Злата Огневич — одна из "звездных" участниц проекта.

Певица подчеркнула, что танцы всегда были в ее жизни. Поэтому она сможет гармонично "влиться" в новый проект.

"Я постоянно занимаюсь танцами. Это и классический балет, а также партерный тренаж, и Соушл-Дэнс — современные танцы. То есть у меня в принципе в этом плане нет никаких проблем", — рассказывает Злата Огневич.

Злата Огневич и Павел Зибров — одни из "звездных" участников нового сезона "Танці з зірками" (фото: РБК-Украина/ STYLER)

Однако Злата признается, что ей предстоит как следует выучить латиноамериканскую программу.

"На первой репетиции мы с моим тренером изучали латиноамериканские танцы, так как они считаются сложными. Для меня это действительно новая страничка. Потому что я больше люблю современные танцы и у меня уже тело под них под них подстроено. Румба, ча-ча-ча требуют больших усилий. Для меня это вызов", — говорит Огневич.

Но певица уверена, что сможет справиться и с этим вызовом. По словам Огневич, главное — для достижения какой-либо цели важно упорно и много работать.

"Я знаю, что нужно много заниматься и работать. Когда мне говорят, мол, у кого-то что-то не получается, я отвечаю, что это всё — лень. При большом желании и мотивации можно более-менее научиться танцевать даже если ты "дерево", — смеется Огневич.

Напомним, что презентация нового сезона "Танці з зірками" состоялась в Киеве 16 августа в залах Национального художественного музея Украины. При этом на красной дорожке собрались активисты, которые виступили против участия в шоу украинской телеведущей, жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Ранее STYLER освещал, как прошла акция протеста.

"Танці з зірками 2018": официальная презентация нового сезона