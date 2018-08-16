Активисты устроили протест против участия Марченко в проекте "Танці з зірками" (фоторепортаж)

Фото: РБК-Украина

Общественности не нравится, что кума Путина появится на укрТВ

Во время презентации проекта "Танці з зірками" телеканала "1+1" активисты устроили акцию протеста против участия в шоу жены скандального украинского политика, кума Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Фото: РБК-Украина

Протестующие принесли с собой плакаты: "Геть куму Путіна з ефіру", "1+1 працює на рускій мир", "1+1 піарять куму Путіна", "1+1 продався Медведчуку".

Фото: РБК-Украина

Активисты скандируют: "Бомбы - это смешно, война - это смешно".

Фото: РБК-Украина

Кроме того, они требуют, чтобы Оксана Марченко выступила перед украинскими бойцами, осудила агрессию России и Путина.

Протестующие считают, что в нашей стране не возможно быть "вне политики", как это заявляет жена Медведчука.

Фото: РБК-Украина

Ранее сообщалось, что журналисты ТСН устроили протест против вероятного участия телеведущей и жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко в шоу "Танці з зірками" на телеканале "1+1".

Премьера нового сезона шоу состоится 26 августа в 21:00 на телеканале "1+1".

Добавим, что в сети разгорелся скандал из-за флешмоба в поддержку Оксаны Марченко.

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