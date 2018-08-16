Активісти влаштували протест проти участі Марченко в проекті "Танці з зірками" (фоторепортаж)

Громадськості не подобається, що кума Путіна з'явиться на укрТВ
Під час презентації проекту "Танці з зірками" телеканалу "1+1" активісти влаштували акцію протесту проти участі в шоу дружини скандального українського політика, кума Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко.
Фото: РБК-Україна
Протестуючі принесли з собою плакати: "Геть кума Путіна з ефіру", "1+1 працює на рускій мір", "1+1 піарять кума Путіна", "1+1 продався Медведчуку".
Фото: РБК-Україна
Активісти скандують: "Бомби - це смішно, війна - це смішно".
Фото: РБК-Україна
Крім того, вони вимагають, щоб Оксана Марченко виступила перед українськими бійцями, засудила агресію Росії і Путіна.
Протестувальники вважають, що в нашій країні не можливо бути "поза політикою", як це заявляє дружина Медведчука.
Фото: РБК-Україна
Раніше повідомлялося, що журналісти ТСН влаштували протест проти ймовірної участі телеведучої і дружини політика Віктора Медведчука Оксани Марченко на шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1".
Прем'єра нового сезону шоу відбудеться 26 серпня о 21:00 на телеканалі "1+1".
Додамо, що в мережі розгорівся скандал через флешмоб на підтримку Оксани Марченко.
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