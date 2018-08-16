Активісти влаштували протест проти участі Марченко в проекті "Танці з зірками" (фоторепортаж)

Фото: РБК-Україна

Громадськості не подобається, що кума Путіна з'явиться на укрТВ

Під час презентації проекту "Танці з зірками" телеканалу "1+1" активісти влаштували акцію протесту проти участі в шоу дружини скандального українського політика, кума Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Фото: РБК-Україна

Протестуючі принесли з собою плакати: "Геть кума Путіна з ефіру", "1+1 працює на рускій мір", "1+1 піарять кума Путіна", "1+1 продався Медведчуку".

Фото: РБК-Україна

Активісти скандують: "Бомби - це смішно, війна - це смішно".

Фото: РБК-Україна

Крім того, вони вимагають, щоб Оксана Марченко виступила перед українськими бійцями, засудила агресію Росії і Путіна.

Протестувальники вважають, що в нашій країні не можливо бути "поза політикою", як це заявляє дружина Медведчука.

Фото: РБК-Україна

Раніше повідомлялося, що журналісти ТСН влаштували протест проти ймовірної участі телеведучої і дружини політика Віктора Медведчука Оксани Марченко на шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1".

Прем'єра нового сезону шоу відбудеться 26 серпня о 21:00 на телеканалі "1+1".

Додамо, що в мережі розгорівся скандал через флешмоб на підтримку Оксани Марченко.

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