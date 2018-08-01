"Танці з зірками": стала известна дата первого прямого эфира и имя нового участника

"Танці з зірками" (пресс-служба)

В шоу произошли небольшие изменения

Новым участником шоу "Танці з зірками" стала украино-боливийская певица Мишель Андраде. Кроме того стала известна дата выхода первого прямого эфира. Об этом сообщает ТСН.

В среду, 1 августа, появилась информация о том, когда зрители смогут увидеть первый выпуск нового сезона танцевального шоу. Знаменательное событие состоится 26 августа в 21.00 на канале "1+1".

В новом сезоне, благодаря эстафете #танциззиркамиchallenge уже согласились участвовать грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская и актер Павел Вишняков.

Также к участникам нового сезона танцевального шоу присоединилась украино-боливийская певица Мишель Андраде. Свой #танциззиркамиchallenge она передала известному ресторатору и телеведущему Николаю Тищенко.

Публикация от Michelle Andrádе (@mishvirmish) 1 Авг 2018 в 3:00 PDT

Кроме того, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров, а также звездных участников.

Известно, что будет 14 пар участников. А в качестве танцовщика нового сезона выступит финалист американского аналога шоу и номинант премии Эмми Дмитрий Чаплин.

В жюри шоу вошли: украинский певец MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Повар, а также хореограф Влад Яма. Известно также и имя ведущего – им станет Юрий Горбунов.

В тайне пока остаются имена других звездных участников и танцовщиков нового сезона "Танці з зірками".

Напомним, ранее мы писали о том, что Слава из "НеАнгелов" приняла вызов на участие в "Танці з зірками".

А также о том, что Анита Луценко поделилась новым видео по поводу участия в шоу "Танці з зірками".

Видео: РБК-Украина