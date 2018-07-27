"Ой не буду горювати – буду танцювати": Слава из "НеАнгелов" приняла вызов на участие в "Танцах со звездами"

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Известная певица передала эстафету актеру Павлу Вишнякову

Популярная украинская певица и солистка дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская приняла вызов звездной эстафеты Игоря Ласточкина и теперь станет участницей нового сезона танцевального проекта "Танці з зірками". Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Игорь Ласточкин, отвлекись на секундочку от работы, потому что прямо сейчас я принимаю твой #танціззіркамиchallenge. Ждите в новом сезоне на канале @1plus1_ua Славу Каминскую и много сюрпризов. Ой, не буду горювать, буду танцювати", - написала в публикации звезда.

В ответ украинскому юмористу Слава записала целый юмористический триллер. В нем певица якобы решает сделать себе пластическую операцию, чтобы получить ноги, которые бы идеально подошли для танцевальных сражений. Ее супруг, пластический хирург, Эдгар Каминский решается на похищение балерины, чтобы исполнить желание своей избранницы.

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 27 Июл 2018 в 4:20 PDT

Видео: Слава Каминская приняла вызов Игоря Ласточкина (instagram.com/babaslavka)

Знаменитость передала эстафету актеру и исполнителю главной роли в сериале "Опер по вызову" Павлу Вишнякову.

Отметим, что в ходе звездной эстафеты вызов уже приняли герой "Холостяка" Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, а также юморист и тренер "Лиги смеха" Игорь Ласточкин.

Напомним, известные украинские телеведущие Маша Ефросинина и Катя Осадчая, а также прима-балерина Национальной оперы Украины и народная артистка Екатерина Кухар предстали в нежных образах лесных мавок в спецпроекте популярного светского журнала Jet Setter.

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