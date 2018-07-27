"Ой не буду горювати – буду танцювати": Слава з "Неангелів" прийняла виклик на участь у "Танцях з зірками"

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Відома співачка передала естафету актору Павлу Вишнякову

Популярна українська співачка та учасниця дуету "Неангели" Слава Камінська прийняла виклик зіркової естафети Ігоря Ласточкіна і тепер стане учасницею нового сезону танцювального проекту "Танці з зірками". Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Ігор Ласточкін, відволічись на секундочку від роботи, тому що прямо зараз я приймаю твій #танціззіркамиchallenge. Чекайте в новому сезоні на каналі @1plus1_ua Славу Камінську та багато сюрпризів. Ой, не буду горювать, буду танцювати", - написала у публікації зірка.

У відповідь українському гумористу Слава записала цілий гумористичний трилер. У ньому співачка нібито вирішує зробити собі пластичну операцію, щоб отримати ноги, які б ідеально підійшли для танцювальних боїв. Її чоловік, пластичний хірург, Едгар Камінський вирішується на викрадення балерини, щоб виконати бажання своєї обраниці.

Публікація від Babaslavka (@babaslavka) 27 Лип 2018 в 4:20 PDT

Відео: Слава Камінська прийняла виклик Ігоря Ласточкіна (instagram.com/babaslavka)

Знаменитість передала естафету актору і виконавцю головної ролі в серіалі "Опер за викликом" Павлу Вишнякову.

Відзначимо, що в ході зіркової естафети виклик прийняли герой "Холостяка" Іраклі Макацарія, телеведуча Маша Єфросиніна, відомий боксер Денис Берінчик, майстер спорту зі спортивної аеробіки і тренер Аніта Луценко, а також гуморист і тренер "Ліги сміху" Ігор Ласточкін.

Нагадаємо, відомі українські телеведучі Маша Єфросиніна та Катя Осадча, а також прима-балерина Національної опери України та народна артистка Катерина Кухар постали в ніжних образах лісових мавок у спецпроекті популярного світського журналу Jet Setter.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ви не знали про Машу Єфросиніну?