Анита Луценко приняла вызов и пригласила на паркет "Танців з зірками" Игоря Ласточкина

Осенью на канале стартует новый сезон проекта "Танці з зірками"

Анита Луценко примет участие в проекте "Танці з зірками" с Машей Ефросининой, Денисом Беринчиком и другими

Продолжается #танціззіркамиchallenge - звездная эстафета участников нового сезона проекта "Танці з зірками" на "1+1". В рамках эстафеты звезды передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в проекте. В результате звездного челленджа страна узнает имена участников, которые будут покорять зрителей своими зажигательными танцами на паркете в новом сезоне уже этой осенью.

Уже приняли вызов выйти на паркет "Танців з зірками" грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина и всемирно известный боксер Денис Беринчик.

К слову, свой ответ на вызов от Беринчика дала мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко. На своей странице в социальной сети звезда опубликовала видео, в котором занимается спортом и танцует на фоне живописных карпатских склонов.

Кроме того, Анита передала #танціззіркамиchallenge юмористу и тренеру "Лиги смеха" Игорю Ласточкину.

Анита Луценко (фото: пресс-служба "1+1")

До сих пор все звезды принимали вызов #танціззіркамиchallenge, но согласится ли Игорь Ласточкин испытать свои танцевальные способности на паркете, вся страна узнает в скором времени. С кем из профессиональных танцовщиков выйдет на паркет Анита Луценко, зрители телеканала "1+1" увидят в новом сезоне "Танців з зірками".

Анита Луценко (фото: пресс-служба "1+1")

Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов, а вот имена остальных звездных участников и танцоров пока держатся в строгой тайне.

Ранее Styler писал о том, что всемирно известный боксер станцует на паркете "Танців з зірками".