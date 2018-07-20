Прирожденный чемпион: всемирно известный боксер станцует на паркете "Танців з зірками"

Осенью на канале стартует новый сезон проекта "Танці з зірками"

Денис Беринчик уже даже показал несколько танцевальных па

Продолжается #танціззіркамиchallenge - звездная эстафета участников нового сезона проекта "Танці з зірками" на "1+1". В рамках эстафеты звезды передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в проекте. В результате звездного челленджа страна узнает имена участников, которые будут покорять зрителей своими зажигательными танцами на паркете в новом сезоне уже этой осенью.

Свой ответ на вызов, который бросила телеведущая Маша Ефросинина, дал всемирно известный боксер и обладатель титула чемпиона мира в легком весе Денис Беринчик.

Денис Беринчик (фото: пресс-служба "1+1")

На своей странице в социальной сети спортсмен опубликовал видео с боксерского ринга, в котором согласился принять участие в новом сезоне проекта и исполнил несколько танцевальных па. Кроме того, Денис передал #танціззіркамиchallenge мастеру спорта по спортивной аэробике и тренеру Аните Луценко.

С кем из профессиональных танцовщиков выйдет на паркет Денис Беринчик, зрители телеканала "1+1" увидят в новом сезоне "Танців з зірками". Также вскоре украинцы узнают, примет ли вызов попробовать танцевальные способности на паркете спортивная Анита Луценко.

Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов, а вот имена остальных звездных участников и танцоров пока держатся в строгой тайне.

Жюри проекта "Танці з зірками" (фото: пресс-служба "1+1")

Денис Беринчик - 30-летний украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, серебряный призер чемпионата мира 2011 года, обладатель титула чемпиона мира в легком весе, двукратный чемпион Украины и заслуженный мастер спорта по боксу. Известный своими эффектными выходами на ринг в национальных украинских костюмах и верхом на лошади. Денис Беринчик считается сильнейшим легкоатлетом Украины по версии портала BoxRec. В мировом рейтинге украинский боксер занимает восемьдесят третье место.

Денис Беринчик (фото: пресс-служба "1+1")

Ранее Styler писал о том, что Надя Дорофеева и MONATIK представили долгожданный клип.

Видео: РБК-Украина