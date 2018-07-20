Природжений чемпіон: всесвітньо відомий боксер станцює на паркеті "Танців з зірками"

Восени на каналі стартує новий сезон проекту "Танці з зірками"

Денис Берінчик вже навіть показав кілька танцювальних па

Продовжується #танціззіркамиchallenge - зоряна естафета учасників нового сезону проекту "Танці з зірками" на "1+1". В рамках естафети зірки передають танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у проекті. В результаті зоряного челленджу країна дізнається імена учасників, які будуть підкорювати глядачів своїми запальними танцями на паркеті в новому сезоні вже цієї осені.

Свій відповідь на виклик, який кинула телеведуча Маша Єфросиніна, дав всесвітньо відомий боксер та володар титулу чемпіону світу у легкій вазі Денис Берінчик.

Денис Берінчик (фото: прес-служба "1+1")

На своїй сторінці у соціальній мережі спортсмен опублікував відео із боксерського рингу, у якому погодився взяти участь у новому сезоні проекту та виконав декілька танцювальних па. Окрім того, Денис передав #танціззіркамиchallenge майстру спорту зі спортивної аеробіки та тренеру Аніті Луценко.

З ким із професійних танцівників вийде на паркет Денис Берінчик, глядачі телеканалу "1+1" побачать у новому сезоні "Танців з зірками". Також незабаром вся країна дізнається, чи прийме виклик спробувати танцювальні здібності на паркеті спортивна Аніта Луценко.

Нагадаємо, в новому сезоні збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників у порівнянні з минулим роком. Вже цієї осені глядачі зможуть голосувати за 14 зіркових учасників та насолоджуватись їхніми запальними танцями на паркеті.

За правилами проекту, професійні танцюристи складають пари українським зіркам, які на очах у телеглядачів під час прямих ефірів повинні продемонструвати свої танцювальні здібності. Виконання танцювальних композицій оцінюють телеглядачі і професійне журі, до складу якого увійшли улюбленці публіки: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар, а також хореограф Влад Яма. Ведучим сезону стане Юрій Горбунов, а ось імена інших зіркових учасників та танцівників поки тримаються в суворій таємниці.

Журі проекту "Танці з зірками" (фото: прес-служба "1+1")

Денис Берінчик - 30-річний український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор 2012 року, срібний призер чемпіонату світу 2011 року, володар титулу чемпіону світу у легкій вазі, дворазовий чемпіон України та заслужений майстер спорту з боксу. Відомий своїми ефектними виходами на ринг у національних українських костюмах та верхи на коні. Денис Берінчик вважається найсильнішим легкоатлетом України за версією порталу BoxRec. У світовому рейтингу український боксер займає 83-е місце.

Денис Берінчик (фото: прес-служба "1+1")

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Відео: РБК-Україна