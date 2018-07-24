Аніта Луценко прийняла виклик і запросила на паркет "Танців з зірками" Ігоря Ласточкіна

Восени на каналі стартує новий сезон проекту "Танці з зірками"

Аніта Луценко візьме участь у проекті "Танці з зірками" з Машею Єфросиніною, Денисом Берінчиком та іншими

Продовжується #танціззіркамиchallenge - зоряна естафета учасників нового сезону проекту "Танці з зірками" на "1+1". В рамках естафети зірки передають танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у проекті. В результаті зоряного челленджу країна дізнається імена учасників, які будуть підкорювати глядачів своїми запальними танцями на паркеті в новому сезоні вже цієї осені.

Вже прийняли виклик вийти на паркет "Танців з зірками" грузинський красень Іраклі Макацарія, телеведуча Маша Єфросиніна і всесвітньо відомий боксер Денис Берінчик.

До речі, відповідь на виклик від Берінчика дала майстер спорту зі спортивної аеробіки і тренер Аніта Луценко. На своїй сторінці в соціальній мережі зірка опублікувала відео, в якому займається спортом і танцює на фоні мальовничих карпатських схилів.

Крім того, Аніта передала #танціззіркамиchallenge гумористу і тренеру "Ліги сміху" Ігорю Ласточкіну.

Аніта Луценко (фото: прес-служба "1+1")

Досі всі зірки приймали виклик #танціззіркамиchallenge, але чи погодиться Ігор Ласточкін випробувати свої танцювальні здібності на паркеті, вся країна дізнається незабаром. З ким із професійних танцівників вийде на паркет Аніта Луценко, глядачі телеканалу "1+1" побачать у новому сезоні "Танців з зірками".

Аніта Луценко (фото: прес-служба "1+1")

Нагадаємо, в новому сезоні збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників у порівнянні з минулим роком. Вже цієї осені глядачі зможуть голосувати за 14 зіркових учасників та насолоджуватись їхніми запальними танцями на паркеті.

За правилами проекту, професійні танцюристи складають пари українським зіркам, які на очах у телеглядачів під час прямих ефірів повинні продемонструвати свої танцювальні здібності. Виконання танцювальних композицій оцінюють телеглядачі і професійне журі, до складу якого увійшли улюбленці публіки: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар, а також хореограф Влад Яма. Ведучим сезону стане Юрій Горбунов, а ось імена інших зіркових учасників та танцівників поки тримаються в суворій таємниці.

Раніше Styler писав про те, що всесвітньо відомий боксер станцює на паркеті "Танців з зірками".