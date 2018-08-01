"Танці з зірками": стала відома дата першого прямого ефіру і ім'я нового учасника

У шоу відбулися невеликі зміни
Новим учасником шоу "Танці з зірками" стала україно-болівійська співачка Мішель Андраде. Крім того, стала відома дата виходу першого прямого ефіру. Про це повідомляє ТСН.
У середу, 1 серпня, з'явилася інформація про те, коли глядачі зможуть побачити перший випуск нового сезону танцювального шоу. Знаменна подія відбудеться 26 серпня о 21.00 на каналі "1+1".
У новому сезоні, завдяки естафеті #танциззиркамиchallenge вже погодилися брати участь грузинський красень Іраклі Макацарія, телеведуча Маша Єфросиніна, всесвітньо відомий боксер Денис Берінчик, майстер спорту зі спортивної аеробіки і тренер Аніта Луценко, гуморист і тренер "Ліги сміху" Ігор Ласточкін, солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська і актор Павло Вишняков.
Також до учасників нового сезону танцювального шоу приєдналася україно-болівійська співачка Мішель Андраде. Свій #танциззиркамиchallenge вона передала відомому ресторатору і телеведучому Миколі Тищенко.
Крім того, в новому сезоні збільшиться кількість прямих ефірів, а також зоряних учасників.
Відомо, що буде 14 пар учасників. А у якості танцівника нового сезону виступить фіналіст американського аналога шоу і номінант премії Еммі Дмитро Чаплін.
В журі увійшли: український співак MONATIK, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар, а також хореограф Влад Яма. Відомо також і ім'я ведучого – їм стане Юрій Горбунов.
Поки залишаються в таємниці імена інших зоряних учасників і танцівників нового сезону "Танці з зірками".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Слава з "Неангелів" прийняла виклик на участь в "Танці з зірками".
А також про те, що Аніта Луценко поділилася новим відео з приводу участі в шоу "Танці з зірками".
Відео: РБК-Україна