"Танці з зірками": стала відома дата першого прямого ефіру і ім'я нового учасника

"Танці з зірками" (прес-служба)

У шоу відбулися невеликі зміни

Новим учасником шоу "Танці з зірками" стала україно-болівійська співачка Мішель Андраде. Крім того, стала відома дата виходу першого прямого ефіру. Про це повідомляє ТСН.

У середу, 1 серпня, з'явилася інформація про те, коли глядачі зможуть побачити перший випуск нового сезону танцювального шоу. Знаменна подія відбудеться 26 серпня о 21.00 на каналі "1+1".

У новому сезоні, завдяки естафеті #танциззиркамиchallenge вже погодилися брати участь грузинський красень Іраклі Макацарія, телеведуча Маша Єфросиніна, всесвітньо відомий боксер Денис Берінчик, майстер спорту зі спортивної аеробіки і тренер Аніта Луценко, гуморист і тренер "Ліги сміху" Ігор Ласточкін, солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська і актор Павло Вишняков.

Також до учасників нового сезону танцювального шоу приєдналася україно-болівійська співачка Мішель Андраде. Свій #танциззиркамиchallenge вона передала відомому ресторатору і телеведучому Миколі Тищенко.

Публікація від Michelle Andrádе (@mishvirmish) 1 Серп 2018 в 3:00 PDT

Крім того, в новому сезоні збільшиться кількість прямих ефірів, а також зоряних учасників.

Відомо, що буде 14 пар учасників. А у якості танцівника нового сезону виступить фіналіст американського аналога шоу і номінант премії Еммі Дмитро Чаплін.

В журі увійшли: український співак MONATIK, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар, а також хореограф Влад Яма. Відомо також і ім'я ведучого – їм стане Юрій Горбунов.

Поки залишаються в таємниці імена інших зоряних учасників і танцівників нового сезону "Танці з зірками".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Слава з "Неангелів" прийняла виклик на участь в "Танці з зірками".

А також про те, що Аніта Луценко поділилася новим відео з приводу участі в шоу "Танці з зірками".

Відео: РБК-Україна