"Сплошной позитив": Kozak System выпустили летнюю песню

Иван Леньо и компания представили позитивный трек "Така, Як Літо"
Популярная украинская рок-группа Kozak System презентовала новую песню. Композиция получила название "Така, Як Літо", а ее релиз состоялся в четверг, 5 июля.
Отметим, что слова песни принадлежат перу известного украинского музыканта Виктора Винника, который является лидером львовской команды "Мері".
Продюсированием трека занимались сами участники Kozak System, а также Виталий Климов и клавишник группы "Океан Ельзи" Милош Елич.
Видео: YouTube/kozaksystem
Украинские меломаны позитивно оценили этот летний трек.
"Не привычная, но такая, которую хочется напевать снова и снова! Спасибо!" - написал один юзер.
Скриншот комментариев (facebook.com/kozaksystemband)
"Сплошной позитив", - отметил еще один пользователь сети.
Видео: РБК-Украина
Ранее Kozak System посвятили военнослужащим ВСУ - бойцам ООС видео, в котором напомнили, чем украинцы обязаны воинам.