Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Сплошной позитив": Kozak System выпустили летнюю песню

STYLERЗвёзды        05.07.2018 - 23:48
Kozak System (фото: facebook.com/kozaksystemband)
Kozak System (фото: facebook.com/kozaksystemband)

Иван Леньо и компания представили позитивный трек "Така, Як Літо"

Популярная украинская рок-группа Kozak System презентовала новую песню. Композиция получила название "Така, Як Літо", а ее релиз состоялся в четверг, 5 июля.

Отметим, что слова песни принадлежат перу известного украинского музыканта Виктора Винника, который является лидером львовской команды "Мері".

Продюсированием трека занимались сами участники Kozak System, а также Виталий Климов и клавишник группы "Океан Ельзи" Милош Елич.

Видео: YouTube/kozaksystem

Украинские меломаны позитивно оценили этот летний трек.

"Не привычная, но такая, которую хочется напевать снова и снова! Спасибо!" - написал один юзер.

Скриншот комментариев (facebook.com/kozaksystemband)

"Сплошной позитив", - отметил еще один пользователь сети. 

Видео: РБК-Украина

Ранее Kozak System посвятили военнослужащим ВСУ - бойцам ООС видео, в котором напомнили, чем украинцы обязаны воинам. 

Услышать украинское: топ лучших песен и клипов июня Украинская певица поразила сеть новым синглом о любви
Теги: украинская музыка
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь