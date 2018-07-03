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Украинская группа посвятила бойцам ВСУ мощный патриотический клип (видео)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 09:35
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

В сети призвали поддерживать украинских военнослужащих

Популярная украинская группа Kozak System посвятила военнослужащим ВСУ – бойцам ООС видео, в котором напомнили, чем украинцы обязаны воинам. Соответствующий ролик опубликован на странице 10-й отдельной горно-штурмовой бригады в соцсети Facebook.

"Нам нужно быть вместе", - подчеркнули в описании к видео.

"Мы сторонимся их, смотрим с непонимания и даже свысока. Мы боимся осознать, чем мы им обязаны. Мы не перед кем не хотим быть в долгу, и поэтому часто отворачиваемся тогда, когда есть просто подать руку", - отметил участник группы Сергей Борисенко в ролике.

"Мы одна семья. И уже не раз доказали, что в случае необходимости умеем слиться в стальной монолит на фронте или в тылу. Мы вместе, и никому не удастся нас разъединить. И потому победить нас невозможно. Верь своим воинам, будь с ними, поддерживай их. Слава Україні!" -  обратился к украинцам лидер музыкального коллектива Иван Леньо.

Видео: Украинцев призвали объединиться (facebook.com/10brygada)

Скриншот поста (facebook.com/10brygada)

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Теги: ВСУ, война на Донбассе, воины, ООС
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