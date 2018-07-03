Український гурт присвятив бійцям ЗСУ потужний патріотичний кліп (відео)

У мережі закликали підтримувати українських військовослужбовців

Популярна українська група Kozak System присвятила військовослужбовцям ЗСУ – бійцям ООС відео, в якому нагадали, чим українці зобов'язані воїнам. Відповідний ролик опублікований на сторінці 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади у соцмережі Facebook.

"Нам потрібно бути разом", - наголосили в описі до відео.

"Ми цураємось їх, дивимось з незрозумінням і навіть зверхньо. Ми боїмося усвідомити, чим ми їм зобов’язані. Ми не перед ким не бажаємо бути в боргу, і тому часто відвертаємось тоді, коли маємо просто подати руку", - зазначив учасник групи Сергій Борисенко в ролику.

"Ми одна сім'я. І вже не раз довели, що в разі необхідності вміємо злитися в сталевий моноліт на фронті чи в тилу. Ми разом, і нікому не вдасться нас роз'єднати. І тому перемогти нас неможливо. Вір своїм воїнам, будь із ними, підтримуй їх. Слава Україні!" - звернувся до українців лідер музичного колективу Іван Леньо.

Відео: Українців закликали об'єднатися (facebook.com/10brygada)

Скріншот поста (facebook.com/10brygada)

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