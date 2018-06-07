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Стало известно, почему Джонни Депп сильно похудел

STYLERЗвёзды        07.06.2018 - 19:11
Фото: скриншот youtube
Фото: скриншот youtube

Фанаты начали беспокоиться за здоровье актера

Голливудский актер Джонни Депп недавно посетил Россию в рамках гастролей со своей группой Hollywood Vampires. Поклонники артиста не упустили возможности сфотографироваться со своим кумиром, и эти снимки сразу шокировали болезненным видом актера. На фотографиях видно, что Депп сильно похудел. 

Фанаты объяснили вид артиста финансовыми проблемами и разводом с Эмбер Херд, но инсайдеры утверждают, что Деппу пришлось похудеть для новой роли. Стало известно, что актер недавно завершил съемки в драме "Richard Says Goodbye". Фильм расскажет историю 54-летнего университетского профессора, который узнает, что он смертельно болен. 

Фото: скриншот Instagram

Напомним, что Джонни Депп встречался с поклонницами в Москве за деньги.

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Теги: Джонни Депп, актер, похудение
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