Стало известно, почему Джонни Депп сильно похудел

Фанаты начали беспокоиться за здоровье актера

Голливудский актер Джонни Депп недавно посетил Россию в рамках гастролей со своей группой Hollywood Vampires. Поклонники артиста не упустили возможности сфотографироваться со своим кумиром, и эти снимки сразу шокировали болезненным видом актера. На фотографиях видно, что Депп сильно похудел.

Фанаты объяснили вид артиста финансовыми проблемами и разводом с Эмбер Херд, но инсайдеры утверждают, что Деппу пришлось похудеть для новой роли. Стало известно, что актер недавно завершил съемки в драме "Richard Says Goodbye". Фильм расскажет историю 54-летнего университетского профессора, который узнает, что он смертельно болен.

Фото: скриншот Instagram

Напомним, что Джонни Депп встречался с поклонницами в Москве за деньги.