"Стильная красотка": загоревшая Катя Осадчая показала подтянутую фигуру в откровенном купальнике

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая поделилась эмоциями от плаванья по Коринфскому каналу

Светская львица Катя Осадчая продолжает баловать своих поклонников яркими фотографиями с отдыха в Греции. До этого Осадчая с мужем Юрием Горбуновым прокатились на яхте по Коринфскому заливу. Тогда телеведущий нежно приобнял свою звездную супругу и написал: "Держу, чтобы ветром не унесло".

На этом морские прогулки Горбунова и Осадчей не закончились. Не так давно несменная ведущая программы "Світське життя" опубликовала на своей instagram-страничке новые фото, на которых ведущая позирует в полный рост в очень ярком желтом купальнике с открытыми плечами, декорированном нарядными воланами.

При этом фото было сделано в уникальном Коринфском канале в Греции, соединяющий залив Сароникос Эгейского и Коринфский залив Ионического моря.

"В мире столько удивительных мест! Коринфский канал прорыт еще в 19 веке, соединяет Эгейское и Ионическое моря. Длина 7 км, от масштаба перехватывает дыхание", — поделилась своими эмоциями Осадчая.

Катя Осадчая позирует в желтом купальнике (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики телеведущей поспешили отметить, что их любимица выглядит на "отлично" — подтянутая фигура, стильный купальник, да и сама Катя улыбается и "светится" от счастья.

Также многие подчеркнули, что загар Осадчей к лицу.

Хотя интересно, что ранее Осадчая писала, что не позволяет себе делать во время отдыха. И вот среди одного из пунктов говорилось, что Осадчая старается не загорать.

"Какая стильная красотка!" — восторгается dollymall.

"Катюша, ти вже така "чорна"! — улыбается olga_martizia.

"Купальник — восторг", — подчеркивает getmanmarina20.

"Красивое место и красивый купальник", — пишет pavlenko3334.

"Дуже гарна Катерина", — отмечает i._kostenkova.

"Идеальная фигурка", — восхищается ggnutova.

Коринфский канал (фото: instagram.com/ema_kadric)

Катя Осадчая по время отдыха в Греции (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Катя Осадчая вместе с Машей Ефросининой и Екатериной Кухар приняла участие в "сказочной" фотосессии, выступив в роли таинственных мавок. Тогда пользователи сети даже стали выяснять, кому же такой необычный образ подходит больше всего.

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