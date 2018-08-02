"Стояли и ждали, когда солнце выйдет": Сергей Бабкин снял клип с супругой на совместный трек

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

Идея создать визуализацию песни возникла у пары внезапно

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга, актриса театра "Прекрасные цветы" Снежана выпустили клип на старую совместную песню "Напиши меня", которая вышла в 2016 году в альбоме "Не убивай". Певец рассказал об идее клипа и его создании в комментарии изданию "Сегодня".

В новом видеоролике, который вышел вчера, 1 августа, на YouTube-канале исполнителя, есть только два героя – он и она, а еще море, небо, пирс и их чувственные прикосновения и отношения между возлюбленными.

"Идея возникла спонтанно и вдруг. Мы в это время были в Турции, мы оба водные знаки, а еще я всегда в поездки беру с собой штатив. Мы увидели пирс, и поняли, что снимать будем на нем, то есть в одной локации. Было солоновато. В момент съемки мы прекрасно поняли, почему съемки кино – это очень длительный процесс, но зато веселый. Я хотел, чтобы в кадре было море, пирс, небо и мы, я - в белом, а она – в красном. А самым приятным в этом процессе стала встреча рассвета. Мы пришли, выставили кадр, поставили на таймлапс, стояли и ждали, когда солнце выйдет из-за гор", - поделился Сергей Бабкин.

Видео: клип на песню "Напиши меня" (youtube.com/Сергей Бабкин)

Видеоролик Сергей и Снежана сняли за одно утро на iPhone при помощи штатива, а монтаж делал сам Бабкин.

Пользователи отметили, что клип, несмотря на свою простоту, у пары вышел отличным.

"Воу. Вот это круто, ребята!",

"Очень красиво и лично. И смело - поделиться своим внутренним, известным лишь двоим, со слушателями и зрителями",

"Глаз невозможно оторвать от вашей пары",

"Это невероятно...",

"Волшебные",

"Это прекрасно",

"Как же это волшебно",

"Очень нежно и трогательно". - написали поклонники в комментариях.

Скриншоты комментариев (youtube.com/Сергей Бабкин)

Напомним, Сергей Бабкин принял участие в новом фильме студии "Квартал 95" – "Я, ты, он, она". По сценарию ему досталась эпизодическая роль бандита. Сергей рассказал о том, как попал в проект, и что случилось с его голосом накануне съемок. А еще он рассказал детали своего грандиозного тура по Украине.

Кстати, поп-исполнительница и участница популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отправилась в Турцию. Оттуда певица уже успела поделиться заманчивым фото.

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