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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: стало известно, что им подарила Елизавета II

STYLERЗвёзды        06.06.2018 - 16:40
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Церемония бракосочетания состоялась 19 мая

Королева Елизавета II сделала традиционный подарок молодоженам принцу Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает Metro.

Королева преподнесла внуку и его избраннице коттедж в Йорке. Он находится на территории поместья Елизавета II Сандрингем в Норфолке. Раньше этот дом называли "Коттеджем холостяка".

В 1893 год этот коттедж будущему королю Великобритании Георгу V его отец. В то время Георг V был еще принцем Джорджем, герцогом Йоркским.

Сейчас королевская чета живет в небольшом доме в Ноттингеме на территории Кенсингтонского дворца. Они планируют купить дом в Австралии. В подаренном Елизаветой II герцог и герцогиня Сассекские будут отдыхать или, возможно, переедут сюда уже с детьми.

Дарить недвижимость детям и внукам – это традиция у королевы. Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон Елизавета II подарила особняк Анмер-Холл на территории того же имения Сандрингем.

Кстати, Меган Маркл после свадьбы получила собственный герб.

После бракосочетания простая гражданка Америки получила титул герцогини Сассекской, а также стала членом большой королевской семьи. Помимо всего прочего герцогиня получила собственный герб, который был пропитан глубокими смыслами, связывающими его с происхождением девушки. Так, на гербе в большинстве своем изображена символика штата Калифорния, откуда родом Меган Маркл.

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Теги: принц Гарри, Меган Маркл
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