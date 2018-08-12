"Своего положения не стесняюсь": "беременная" Регина Тодоренко резко ответила фанатам (фото)

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая заинтриговала фанатов новым фото

Популярная украинская телеведущая и шоувумен Регина Тодоренко резко ответила фанатам относительно своего "положения". Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

"Мне казалось, что люди, рожденные возле моря, никогда не смогут жить в шумной столице. Хотя, когда я долго задерживаюсь в городе-курорте, мне не хватает вечно не спящего мегаполиса", - сказала она.

Фото: Регина Тодорено на отдыхе (instagram.com/reginatodorenko)

Более того, Тодоренко уточнила, что прекрасно отдохнула на Крите.

"Ребята, если вы надумаете отправиться в райский уголок, он есть в Греции. Красивые, длинные пляжи, вкусная еда и счастливые люди", - подчеркнула она.

В то же время пользователи сети обратили внимание на необычную позу для "беременной" телеведущей. Однако та резко ответила им.

"Ну и где она беременна?" – сказал пользователь "Восточная принцесса".

"На месте животик. Просто выбран правильный ракурс", - подчеркнула юзер Людмила Репина.

"Я своего положения не стесняюсь", - резко ответила одной из фанаток сама Регина.

Не мене эмоциональный был ответ телеведущей о том, что на фото якобы много фотошопа.

"Тьфу, что за глупости. Бесите. Какой фотошоп?" – резко парировала девушка.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которую фанаты подозревают в беременности, в очередной раз подогрела эти слухи.

Кстати, недавно мы писали о зажигательных танцах Регины Тодоренко на радиостанции с Аллой Довлатовой.

Также мы писали, что звезда опубликовала фотографию со своим возлюбленным Владом Топаловым.

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