Со своими семьями: "Антитела" освоили космос в новом клипе

Скриншот клипа (youtube.com/АНТИТІЛА)

В видеоролике снялись семьи участников группы

Популярная украинская группа "Антитела" представила новый клип на песню "Лови момент", которая войдет в альбом "Hello". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале музыкантов.

Впервые участники группы показали широкой аудитории свои семья. В кадрах также можно увидеть и жену фронтмена "Антител" Тараса Тополи, украинскую исполнительницу Алену, известную под псевдонимом Alyosha.

"В этот раз мы думали, что, возможно, что-то можно придумать простое, снять в студии в 1-2 съемочных дня, но что-то оно не шло никак. Мы много говорили, по поводу того, как можно передать идею песни видеорядом, чтобы это было не проигрышно, и в какой-то момент этих дискуссий родилась идея похода. Когда прозвучала впервые эта идея, стало понятно, что история передаст настоящие отношения между людьми. Потому что в поход не идут с негодниками, в поход идут с людьми, на которых можно положиться, а тем более если это трудный поход", - рассказал Тарас Тополя.

Видео: клип на песню "Лови момент" (youtube.com/АНТИТІЛА)

Для группы этот клип стал самым сложным и дорогим за всю их историю существования. Съемки проходили в течение 10 дней. Съемочная группа в составе 12 человек прошла вверх по реке Черный Черемош, по диким местам Карпах, Чивчинским горам, что в приграничной зоне Румынии.

"Ради хороших кадров и хорошего смысла, который всегда есть у нас в песнях и клипах, мы готовы работать, преодолевать себя, побеждать лень, страх и идти на вершину. Потому что вершина впереди еще не одна", - поделился лидер группы.

Пользователи оценили новую работу музыкантов.

"Очень глубокий смысл в этой песне. Круто снято",

"Невероятно! Слова, музыка, видео... пробирает! Нет слов!",

"Боже, какой шикарный клип. Парни, аплоридрую за такую крутую работу! Песня супер, я в восторге. Спасибо", - написали поклонники в комментариях.

Скриншот комментариев (youtube.com/АНТИТІЛА)

Отметим, что презентация альбома "Hello" запланирована на осень 2018 года.

Напомним, известный украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга, актриса театра "Прекрасные цветы" Снежана выпустили клип на старую совместную песню "Напиши меня", которая вышла в 2016 году в альбоме "Не убивай".

А группа The Hardkiss порадовала поклонников громкой премьерой нового клипа на песню "Free me".

Напомним, солистка The Hardkiss рассказала о ярком семейном отдыхе. Юлия Санина вместе со своим супругом, гитаристом коллектива Валерием Бебко и сыном Даниилом устроили себе небольшой отпуск в Турции.

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