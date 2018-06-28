Сын Джонни Деппа и Ванессы Паради серьезно болен

Певица не пришла на собственную премьеру фильма из-за болезни сына

16-летний сын 55-летнего голливудского актера и музыканта Джонни Деппа и 45-летней французской певицы и актрисы Ванессы Паради серьезно болен. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, 26 июня Паради не пришла на парижскую премьеру своей драмы "Нож в сердце", поскольку осталась дома со своим сыном Джоном "Джеком" Кристофером Деппом III.

"К сожалению, Ванесса Паради не смогла присоединиться к нам сегодня вечером — ей пришлось отсутствовать из-за серьезных проблем со здоровьем сына", - сообщил режиссер фильма Ян Гонсалес.

Чем именно болен сын Деппа и Пакради - пока неизвестно.

Джонни Депп и Ванесса Паради прожили вместе около 14 лет. За время отношений у пары родились двое детей: дочь Лили-Роуз и сын Джек.

Кстати, Джонни Депп прокомментировал развод с Эмбер Херд.

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