Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Сын Джонни Деппа и Ванессы Паради серьезно болен

STYLERЗвёзды        28.06.2018 - 22:08
Кадр из видео (YouTube)
Кадр из видео (YouTube)

Певица не пришла на собственную премьеру фильма из-за болезни сына

16-летний сын 55-летнего голливудского актера и музыканта Джонни Деппа и 45-летней французской певицы и актрисы Ванессы Паради серьезно болен. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, 26 июня Паради не пришла на парижскую премьеру своей драмы "Нож в сердце", поскольку осталась дома со своим сыном Джоном "Джеком" Кристофером Деппом III.

"К сожалению, Ванесса Паради не смогла присоединиться к нам сегодня вечером — ей пришлось отсутствовать из-за серьезных проблем со здоровьем сына", - сообщил режиссер фильма Ян Гонсалес.

Чем именно болен сын Деппа и Пакради - пока неизвестно.

Джонни Депп и Ванесса Паради прожили вместе около 14 лет. За время отношений у пары родились двое детей: дочь Лили-Роуз и сын Джек. 

Кстати, Джонни Депп прокомментировал развод с Эмбер Херд.

Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились (видео: STYLER.rbc.ua)

Стало известно, почему Джонни Депп сильно похудел Джонни Депп встречался с поклонницами в Москве за деньги
Теги: Джонни Депп, Ванесса Паради
В Тернополе неизвестный пожертвовал на лечение ребенка баснословную сумму
Диего Марадона шокировал болельщиков после матча
"Знаешь ли ты": звезда 2000-х уходит со сцены из-за проблем со здоровьем (фото)
"Жека! Выздоравливай!": Владимир Зеленский переживает за своего друга
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь