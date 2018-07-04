Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.44
Межбанк BID 26.42
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.79
Межбанк BID 30.77
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.44
Межбанк BID 26.42
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.79
Межбанк BID 30.77
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Сын легендарной певицы покончил с собой

STYLERЗвёзды        04.07.2018 - 10:44
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Мужчина совершил самоубийство в собственном доме

Старший сын знаменитой американской певицы Тины Тернер покончил с собой. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Тело 59-летнего Крейга Раймонда Тернера было найдено во вторник, 3 июля, в его собственном доме в Студио-Сити в Калифорнии. По сообщению правоохранительных органов, мужчина застрелился.

Фото: Тина Тернер и Крэйг Рэймонд Тернер (facebook.comTinaTurner)

Крэйг Рэймонд Тернер был старшим сыном Тины Тернер. Его отец – музыкант Реймонд Хилл. Тина Тернер родила Крэйга, когда ей было 18 лет. Второй муж певицы Айк Тернер усыновил сына звезды. В браке с Айком Тина родила второго сына – Рональда Тернера.

До своей гибели Крейг Рэймонд Тернер работал в сфере недвижимости в долине Сан-Фернандо. Он состоял в национальной ассоциации риелторов и калифорнийской ассоциации риелторов.

В момент самоубийства сына тина Тернер находилась в Париже на Неделе высокой моды.

Ранее сообщалось, что умерла знаменитая советская певица.

В медицинский центр 64-летнюю звезду экстренно госпитализировали после резкого ухудшения состояния. Она несколько лет боролась с онкологией.

Карьера Надежды Саркисян началась с ансамбля "Серпантин". В нем также выступала российская певица Лариса Долина. В 1977 году Саркисян пригласили в ансамбль Константина Орбеляна. Там она проработала 10 лет.

Герои, погибшие в июне 2018

"Всецело состояла из искусства": погибла известный украинский журналист и рекламист (фото) Отец Майкла Джексона умер
Теги: самоубийство, смерть
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь