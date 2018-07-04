Сын легендарной певицы покончил с собой

Мужчина совершил самоубийство в собственном доме

Старший сын знаменитой американской певицы Тины Тернер покончил с собой. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Тело 59-летнего Крейга Раймонда Тернера было найдено во вторник, 3 июля, в его собственном доме в Студио-Сити в Калифорнии. По сообщению правоохранительных органов, мужчина застрелился.

Фото: Тина Тернер и Крэйг Рэймонд Тернер (facebook.comTinaTurner)

Крэйг Рэймонд Тернер был старшим сыном Тины Тернер. Его отец – музыкант Реймонд Хилл. Тина Тернер родила Крэйга, когда ей было 18 лет. Второй муж певицы Айк Тернер усыновил сына звезды. В браке с Айком Тина родила второго сына – Рональда Тернера.

До своей гибели Крейг Рэймонд Тернер работал в сфере недвижимости в долине Сан-Фернандо. Он состоял в национальной ассоциации риелторов и калифорнийской ассоциации риелторов.

В момент самоубийства сына тина Тернер находилась в Париже на Неделе высокой моды.

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