Танці з зірками: Оксана Марченко бросила вызов народному артисту Украины

Оксана Марченко (фото: пресс-служба 1+1)

Известная телеведущая, жена Виктора Медведчука поделилась интригующим видео

Украинская телеведущая Оксана Марченко, несмотря на скандал вокруг ее возможного участия в шоу "Танці з зірками" на 1+1, решила принять вызов #танціззіркамиchallenge и участвовать в проекте. Жена политика Виктора Медведчука опубликовала в Instagram видео, в котором передала эстафету народному артисту Украины, певцу и композитору – Павлу Зиброву.

"Друзья, невзирая ни на что, я решила принять участие в новом сезоне @tanci1plus1 на @1plus1_ua А потому, бесспорно, я принимаю вызов #танціззіркамиchallenge от @lesia_nikituk. В свою очередь, передаю танцевальную эстафету экстравагантному артисту, певцу @pavlo_zibrov?Ну, что, Паша, а ты готов танцевать??!" - сообщила телеведущая.

Скриншот поста аккаунта (instagram.com/oksana.marchenko.official)

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 10 Сер 2018 р. о 5:29 PDT

Согласится ли Павел Зибров проявить свои танцевальные таланты на знаменитом паркете, узнаем в скором времени. С кем из профессиональных танцоров будет в паре Оксана Марченко, зрители 1+1 увидят 26 августа в 21:00.

Отметим, что в сети разгорелся скандал из-за флешмоба в поддержку Оксаны Марченко. Инициаторы акции призывают фанатов записывать небольшие видео с танцевальными движениями и публиковать в сети. Обязательное условие – герой видео должен сказать ключевую фразу: "Оксана, танцуй! Мы с тобой".

Не все пользователи понимают, как можно говорить о танцах, когда в стране есть проблемы поважнее, а также возмущены тем, что в любимом проекте будет участвовать жена скандального политика Виктора Медведчука.

Фото: Оксана Марченко (пресс-служба 1+1)

Уже приняли вызов и стали участниками проекта грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andradе, ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич и телеведущая Леся Никитюк. Ведущим рубрики #backstage в социальных сетях станет Артем Гагарин, который объявил о своей роли в видео в рамках #танціззіркамиchallenge.

Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете. Также стало известно, что в качестве танцора нового сезона "Танців з зірками" выступит финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.

Премьера нового сезона легендарного обновленного проекта "Танці з зірками" состоится 26 августа в 21:00 на телеканале "1+1".

К слову, Леся Никитюк приняла вызов #танціззіркамиchallenge и передала эстафету сразу двум звездам - ведущему бекстейджа прошлого сезона проекта Артему Гагарину и телеведущей Оксане Марченко.

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