"Танці з зірками": Леся Никитюк приняла вызов и передала эстафету сразу двум звездам

Фото: Леся Никитюк (пресс-служба 1+1)

Телеведущая порадовала поклонников забавным видео, в котором приняла вызов на участие в танцевальном проекте

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк наконец приняла вызов от звездной эстафеты #танціззіркамиchallenge и теперь станет новой участницей популярного танцевального проекта. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав забавное видео.

Также стало известно, что знаменитость бросила вызов ведущему бекстейджа прошлого сезона проекта Артему Гагарину и телеведущей Оксане Марченко.

"Все! Я иду на #танціззірками! И теперь #танціззіркамиchallenge переходит к @artem_gagarin_ і @oksana.marchenko.official. Ребята, я не знаю или справлюсь с этим, но я знаю, что вы в меня верит и это самое главное! Уверена, что будет весело… ну или не будет", - подписала публикацию ведущая.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 8 Сер 2018 р. о 5:53 PDT

Видео: Леся Никитюк приняла вызов (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что уже приняли вызов и стали участниками проекта грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, юморист и тренер "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andradе, ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич.

Также стало известно, что в качестве танцора в новом сезоне выступит Дмитрий Чаплин – финалист американского проекта Dancing with the stars и номинант премии Emmy.

Отметим, что премьера нового сезона состоится уже 26 августа в 21:00 на телеканале "1+1".

Напомним, ранее мы писали о том, что Слава из "НеАнгелов" приняла вызов на участие в "Танці з зірками".

А также о том, что Анита Луценко поделилась новым видео по поводу участия в шоу "Танці з зірками".

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