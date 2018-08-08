"Танці з зірками": Леся Никитюк приняла вызов и передала эстафету сразу двум звездам

Телеведущая порадовала поклонников забавным видео, в котором приняла вызов на участие в танцевальном проекте
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк наконец приняла вызов от звездной эстафеты #танціззіркамиchallenge и теперь станет новой участницей популярного танцевального проекта. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав забавное видео.
Также стало известно, что знаменитость бросила вызов ведущему бекстейджа прошлого сезона проекта Артему Гагарину и телеведущей Оксане Марченко.
"Все! Я иду на #танціззірками! И теперь #танціззіркамиchallenge переходит к @artem_gagarin_ і @oksana.marchenko.official. Ребята, я не знаю или справлюсь с этим, но я знаю, что вы в меня верит и это самое главное! Уверена, что будет весело… ну или не будет", - подписала публикацию ведущая.
Видео: Леся Никитюк приняла вызов (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что уже приняли вызов и стали участниками проекта грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, юморист и тренер "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, актер Павел Вишняков, украино-боливийская певица Michelle Andradе, ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич.
Также стало известно, что в качестве танцора в новом сезоне выступит Дмитрий Чаплин – финалист американского проекта Dancing with the stars и номинант премии Emmy.
Отметим, что премьера нового сезона состоится уже 26 августа в 21:00 на телеканале "1+1".
Напомним, ранее мы писали о том, что Слава из "НеАнгелов" приняла вызов на участие в "Танці з зірками".
А также о том, что Анита Луценко поделилась новым видео по поводу участия в шоу "Танці з зірками".
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