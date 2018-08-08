"Танці з зірками": Леся Нікітюк прийняла виклик і передала естафету відразу двом зіркам

Фото: Леся Нікітюк (прес-служба 1+1)

Співачка порадувала шанувальників забавним відео, в якому прийняла виклик на участь у танцювальному проекті

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк нарешті прийняла виклик від зіркової естафети #танціззіркамиchallenge і тепер стане новою учасницею популярного танцювального проекту. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши веселе відео.

Також стало відомо, що знаменитість кинула виклик ведучому бекстейджа минулого сезону проекту Артему Гагаріну і телеведучій Оксані Марченко.

"Все! Я йду на #танціззірками! І тепер #танціззіркамиchallenge переходить до @artem_gagarin_ і @oksana.marchenko.official.Я не знаю, чи впораюся з цим, але я знаю, що ви в мене вірите і це найголовніше! Впевнена, що буде весело... ну або не буде", - підписала публікацію ведуча.

Допис, поширений Леся Нікітюк (@lesia_nikituk) 8 Сер 2018 р. о 5:53 PDT

Відео: Леся Нікітюк прийняла виклик (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що вже прийняли виклик і стали учасниками проекту грузинський красень Іраклі Макацарія, телеведуча Маша Єфросиніна, всесвітньо відомий боксер Денис Берінчик, гуморист і тренер "Ліги сміху" Ігор Ласточкін, Павло Вишняков, україно-болівійська співачка Michelle Andradе, ресторатор Микола Тищенко, співачка Злата Огневич.

Також стало відомо, що в якості танцюриста в новому сезоні виступить Дмитро Чаплін – фіналіст американського проекту Dancing with the stars і номінант премії Emmy.

Зазначимо, що прем'єра нового сезону відбудеться вже 26 серпня о 21:00 на телеканалі "1+1".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Слава з "Неангелів" прийняла виклик на участь в "Танці з зірками".

А також про те, що Аніта Луценко поділилася новим відео з приводу участі в шоу "Танці з зірками".

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