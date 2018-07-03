"Теперь завидуют": Олег Винник признался, что в начале карьеры с ним никто не хотел работать

Артист был уверен, что у него получится достичь успеха

Популярный украинский певец Олег Винник признался, что в начале его творческого пути с ним никто не хотел работать. Об этом артист рассказал в эфире программы "Ранок з Україною".

Олегу Виннику часто говорили, что он – неформат, и будет сложно, но певец не сдавался.

"Мне говорили: "Если бы ты был девушкой, возможно, это было бы интересно". А я просто делал свое дело, потому что чувствовал, что люди меня поймут. Я искал этот мостик, как к ним прийти. Были приключения с продюсерами "всякого ґатунку". Мой продюсер – мой друг, он раньше не занимался продюсированием. И он не считает себя великим продюсером. Мы просто люди, которые занимаются своим делом", - признался Винник.

"А теперь все те продюсеры, которые не разбирались в моем деле, завидуют моему другу. Теперь они считают его продюсером, как и меня считают артистом", – добавил певец.

Кстати, киевское метро изменит график работы из-за Винника.

"С 03.07.2018 на 04.07.2018 работа подземки будет продлена на один час. Наземный общественный транспорт также будет работать на час дольше. Во избежание очередей советуем заранее позаботиться о средствах оплаты проезда", - говорится в сообщении.

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