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"Ну що там, вовчиці?" Киевское метро изменит график работы из-за Винника

STYLERLIFE        03.07.2018 - 10:53
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Киевское метро будет работать на час дольше из-за фестиваля Atlas Weekend, который стартует 3 июля

Во вторник, 3 июля, киевское метро будет работать на один час дольше. Это связано с тем, что в этот день на ВДНГ пройдет фестиваль Atlas Weekend. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена".

Отмечается, что аналогичным образом будет продлена работа и наземного транспорта.

"С 03.07.2018 на 04.07.2018 работа подземки будет продлена на один час.
Наземный общественный транспорт также будет работать на час дольше. Во избежание очередей советуем заранее позаботиться о средствах оплаты проезда", - говорится в сообщении.

Отметим, что хедлайнером крупнейшего фестиваля Восточной Европы, который пройдет в Киеве с 3 по 8 июля, станет секс-символ украинской эстрады Олег Винник. К слову, в метрополитене на этот факт также обратили внимание, адресовав сообщение о продлении работы транспорта в частности "молодим вовчицям".

Скриншот поста (facebook.com/kyivmetro)

Позже в пресс-службе метрополитена добавили, что с 8 на 9 июля подземка также будет работать на час дольше.

Скриншот комментариев (facebook.com/kyivmetro)

Скриншот комментариев (facebook.com/kyivmetro)

Напомним, недавно французский певец Поль Манондиз перепел известный хит Олега Винника. Поль перевел "Вовчицю" на французский язык и сам ее исполнил.

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Ранее Винник признался, в чем суть его нового трека с шутливым названием "Пчела Майя".

Видео: РБК-Украина

Мольфар: Олег Винник разогнал тучи перед концертом Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
Теги: Олег Винник, метро
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