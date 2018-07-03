"Ну що там, вовчиці?" Київське метро змінить графік роботи через Винника

Київське метро працюватиме на годину довше через фестиваль Atlas Weekend, який стартує 3 липня

У вівторок, 3 липня, київське метро працюватиме на одну годину довше. Це пов'язано з тим, що в цей день на ВДНГ пройде фестиваль Atlas Weekend. Про це повідомили в прес-службі "Київського метрополітену".

Наголошується, що аналогічним чином буде продовжена робота і наземного транспорту.

"З 03.07.2018 на 04.07.2018 роботу підземки буде продовжено на одну годину.

Наземний громадський транспорт також буде працювати на годину довше. Щоб уникнути черг радимо заздалегідь подбати про засоби оплати проїзду", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що хедлайнером найбільшого фестивалю Східної Європи, який пройде в Києві з 3 по 8 липня, стане секс-символ української естради Олег Винник. До речі, у метрополітені на цей факт також звернули увагу, адресувавши повідомлення про продовження роботи транспорту зокрема "молодим вовчицям".

Скріншот поста (facebook.com/kyivmetro)

Пізніше в прес-службі метрополітену додали, що з 8 на 9 липня підземка також буде працювати на годину довше.

Скріншот коментарів (facebook.com/kyivmetro)

Скріншот коментарів (facebook.com/kyivmetro)

Нагадаємо, нещодавно французький співак Поль Манондіз переспівав відомий хіт Олега Винника. Поль перевів "Вовчицю" на французьку мову і сам її виконав.

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Раніше Винник зізнався, в чому суть його нового треку з жартівливою назвою "Бджола Майя".

Відео: РБК-Україна