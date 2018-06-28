Тина Кароль показала лицо без макияжа

На фан-странице певицы опубликовано новое фото

В сети появился снимок популярної украинской певицы Тины Кароль, который покорил ее поклонников.

На фан-странице Тины в Instagram опубликовано фото звезды, где она показала свою естественную красоту.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

«Живи, не предавая себя. Ты сможешь добиться большего, одновременно научив уважать твои решения. #безфотошопа - Тина Кароль», - написано в публикации.

Поклонники в восторге от Тины. Многие отметили, что певица красива даже без макияжа.

"С фотошопом или без него - красива, как и всегда" - написала @iris_in_paris.

"Как по мне, очень красивая и без мейка", - прокомментировала пользователь @zhene4ka25.

"Естественность в моде! Вы очаровательны", - сказал пользователь @gusinmikhail.

Скриншот комментариев (instagram.com/tinakarol_fantina)

Напомним, Ирина Билык удивила сменой стиля.

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