Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Тропическая гейша": Дмитрий Комаров показал свой обязательный ритуал (фото)

STYLERЗвёзды        08.07.2018 - 21:00
Фото: (instagram.com/komarovmir)
Фото: (instagram.com/komarovmir)

Ведущий шоу "Мир наизнанку" показал, как правильно пользоваться пантенолом

Создатель и ведущий adventure-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о своем "обязательном ритуале" пользователям Instagram. Звезда сети показал на личном примере, как необходимо "снаряжаться" в тропическую экспедицию.

На опубликованном снимке телеведущий изображен с забавным выражением лица, показывающим жест "коза" правой рукой. В левой руке у него телефон, на который он делает селфи. Лицо и руки ведущего покрыты пантенолом.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

"Классика экспедиций в тропики. Обязательный ритуал", — подписал публикацию Дмитрий Комаров.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/komarovmir

Поклонники создателя программы "Мир наизнанку" отмечают необычайную схожесть Комарова с гейшами и обитателями Севера из-за пантенола на лице.

"А сначала кажется, что ты зашел в пещеру с летучими мышами и очень их напугал))", "Ой я уж подумал опять макияж гейши наносят", "Тропическая гейша", "От такого Димы можно напугаться, не похож сам на себя. Красавец))) Но надо защищаться от солнца)", " Снеговик", "Эскимос не иначе", — пишут пользователи сети в комментариях под фотографией.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/komarovmir

Напомним, что недавно Комаров рассказал об особенностях съемок и об опасностях, которые его ожидают в экзотической стране Бразилии. 

Комаров признался, что вскоре планирует вылетать на границу Колумбии и Венесуэлы, в труднодоступные места, где начнется работа над съемками в племенах.

Видео: (video.rbc.ua)

Дмитрий Комаров отправился покорять новую страну: что известно о поездке "С собой 256 килограммов багажа": Дмитрий Комаров отправился в новое путешествие
Теги: Мир наизнанку, Дмитрий Комаров
"Патриот и несгибаемый борец": политики скорбят из-за смерти Левка Лукьяненко
Кастрация и пожизненное заключение: в Украине хотят ужесточить наказание за педофилию
В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова (видео)
Хотел откупиться за 50 грн: на трассе Тернополь-Львов поймали пьяного водителя
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь