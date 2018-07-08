"Тропическая гейша": Дмитрий Комаров показал свой обязательный ритуал (фото)

Ведущий шоу "Мир наизнанку" показал, как правильно пользоваться пантенолом
Создатель и ведущий adventure-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о своем "обязательном ритуале" пользователям Instagram. Звезда сети показал на личном примере, как необходимо "снаряжаться" в тропическую экспедицию.
На опубликованном снимке телеведущий изображен с забавным выражением лица, показывающим жест "коза" правой рукой. В левой руке у него телефон, на который он делает селфи. Лицо и руки ведущего покрыты пантенолом.
Фото: (instagram.com/komarovmir)
"Классика экспедиций в тропики. Обязательный ритуал", — подписал публикацию Дмитрий Комаров.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/komarovmir
Поклонники создателя программы "Мир наизнанку" отмечают необычайную схожесть Комарова с гейшами и обитателями Севера из-за пантенола на лице.
"А сначала кажется, что ты зашел в пещеру с летучими мышами и очень их напугал))", "Ой я уж подумал опять макияж гейши наносят", "Тропическая гейша", "От такого Димы можно напугаться, не похож сам на себя. Красавец))) Но надо защищаться от солнца)", " Снеговик", "Эскимос не иначе", — пишут пользователи сети в комментариях под фотографией.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/komarovmir
Напомним, что недавно Комаров рассказал об особенностях съемок и об опасностях, которые его ожидают в экзотической стране Бразилии.
Комаров признался, что вскоре планирует вылетать на границу Колумбии и Венесуэлы, в труднодоступные места, где начнется работа над съемками в племенах.
Видео: (video.rbc.ua)