Наркотрафик и дикие звери: Дмитрий Комаров рассказал, какие опасности ожидают его в джунглях Бразилии

По его словам, сейчас в этом регионе очень много проблем

Ведущий популярного тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров сейчас находится в городе Манаус, что в Бразилии. Комаров рассказал об особенностях съемок и об опасностях, которые его ожидают в экзотической стране. Об этом передает 1+1.

Дима и его команда готовится к новой экспедиции, что очень непросто.

Фото: Дмитрий Комаров в самолете в Бразилию (instagram.com/komarovmir)

"Мы получаем разрешение полиции, в армии частично для некоторых регионов, получаем разрешение в местной государственной организации, которая отвечает за племена. А здесь наибольшее количество диких племен, многие из которых не контактные, то есть они никогда не выходили на связь с людьми. Сейчас мы занимаемся административной работой", - отметил он.

Комаров признался, что вскоре планирует вылетать на границу Колумбии и Венесуэлы, в труднодоступные места, где начнется работа над съемками в племенах.

"Мы будем летать на самолетах над племенами, мы будем искать действительно не контактные племена, попробуем стать первыми людьми, которые выйдут на контакт. Я не могу гарантировать результат, но у нас уже очень большой план составлен и мы постараемся сделать невозможное", - говорит ведущий.

Дима добавил, что Бразилия, особенно регион, где он находится, очень опасный для туристов, но пока проблем у него не возникало.

"Сейчас мы находимся в центре Манауса, и все равно чуть дальше стоят наш водитель и гид. Они следят за нами, ибо здесь существует распространенная история. К примеру, буквально неделю назад турист из Европы прогуливался в этом городе, к нему подошли с двух сторон, ударили ножами и забрали планшет", - рассказал Комаров.

Он отметил, что экспедиция в джунгли является очень опасной затеей.

"Прежде всего, это дикая природа. Вот сейчас мы не можем попасть к одному племени, потому что там траур – вождя съел ягуар. У нас была уже договоренность поехать к этому племени, но из-за того, что ягуар напал и убил их вождя, мы не можем туда попасть", - сетует ведущий.

По его словам, сейчас в этом регионе очень много проблем.

"К примеру, племена протестуют против того, чтобы вырубались леса, протестуют, чтобы этими лесами проходил наркотрафик. Из Боливии, Колумбии везут наркотики. Много интересных тем. Если говорить, что украинцы знают о Бразилии? Это прежде всего карнавал в Рио-де-Жанейро. Мы специально на него не поехали и покажем вам совсем другой карнавал, который мы уже успели отснять здесь, в Амазонии. Он по своим масштабам, возможно, даже превосходит карнавал в Рио-де-Жанейро. А то, какие там фигуры, размером с 9-этажные дома, своими руками делают жители племен, - это потрясает воображение", - говорит Дмитрий.

Ведущий признался, что во время экспедиции его будут сопровождать гиды и представители государственных организаций.

"Всегда идут вооруженные люди впереди группы и позади на тот случай, если появляются ягуары. Это самая большая опасность. Поэтому без оружия в серьезные экспедиции по джунглям не ходят", - сказал он.

В завершении Комаров признался, что не знает, сколько времени будет продолжаться его экспедиция в джунгли Амазонии.

"Не могу предугадать этого, потому что мы не можем спрогнозировать ничего. Мы планируем пробыть полтора, два месяца в Амазонии, а потом передвигаться уже к цивилизованной Бразилии и делать репортаж оттуда", - подытожил он.

Ранее сообщалось,что Дмитрий Комаров отправился покорять новую страну.

Карнавал в Рио - это нужно видеть