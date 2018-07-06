Наркотрафік і дикі звірі: Дмитро Комаров розповів, які небезпеки чекають його в джунглях Бразилії

За його словами, зараз в цьому регіоні дуже багато проблем

Ведучий популярного тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров зараз знаходиться у місті Манаус, що в Бразилії. Комаров розповів про особливості зйомок і про небезпеки, які його очікують в екзотичній країні. Про це передає 1+1.

Діма і його команда готується до нової експедиції, що дуже непросто.

Фото: Дмитро Комаров в літаку до Бразилії (instagram.com/komarovmir)

"Ми отримуємо дозвіл поліції, армії частково для деяких регіонів, отримуємо дозвіл місцевої державної організації, яка відповідає за племена. А тут найбільша кількість диких племен, багато з яких не контактні, тобто вони ніколи не виходили на зв'язок з людьми. Зараз ми займаємося адміністративною роботою", - зазначив він.

Комарів зізнався, що незабаром планує вилітати на кордон Колумбії та Венесуели, у важкодоступні місця, де почнеться робота над зйомками в племенах.

"Ми будемо літати на літаках над племенами, ми будемо шукати дійсно не контактні племена, спробуємо стати першими людьми, які вийдуть на контакт. Я не можу гарантувати результат, але у нас вже дуже великий план складено і ми постараємося зробити неможливе", - говорить провідний.

Діма додав, що Бразилія, особливо регіон, де він знаходиться, дуже небезпечний для туристів, але поки що проблем у нього не виникало.

"Зараз ми знаходимося в центрі Манауса, і все одно трохи далі стоять наш водій і гід. Вони стежать за нами, бо тут існує поширена історія. Наприклад, буквально тиждень тому турист з Європи прогулювався в цьому місті, до нього підійшли з двох сторін, вдарили ножами і забрали планшет", - розповів Комарів.

Він зазначив, що експедиція в джунглі є дуже небезпечною затією.

"Насамперед, це дика природа. Ось зараз ми не можемо потрапити до одного племені, тому що там траур – вождя з'їв ягуар. У нас була домовленість поїхати до цього племені, але з-за того, що ягуар напав і вбив вождя, ми не можемо туди потрапити", - нарікає ведучий.

За його словами, зараз в цьому регіоні дуже багато проблем.

"Наприклад, племена протестують проти того, щоб вирубувалися ліси, протестують, щоб цими лісами проходив наркотрафік. З Болівії, Колумбії везуть наркотики. Багато цікавих тем. Якщо говорити, що українці знають про Бразилії? Це насамперед карнавал в Ріо-де-Жанейро. Ми спеціально на нього не поїхали і покажемо вам зовсім інший карнавал, який ми вже встигли відзняти тут, в Амазонії. Він за своїми масштабами, можливо, навіть перевершує карнавал в Ріо-де-Жанейро. А те, які там фігури, розміром з 9-поверхові будинки, своїми руками роблять жителі племен, - це вражає", - говорить Дмитро.

Ведучий зізнався, що під час експедиції його будуть супроводжувати гіди та представники державних організацій.

"Завжди йдуть озброєні люди попереду групи і позаду на той випадок, якщо з'являються ягуари. Це найбільша небезпека. Тому без зброї в серйозні експедиції по джунглях не ходять", - сказав він.

У завершенні Комарів зізнався, що не знає, скільки часу триватиме його експедиція в джунглі Амазонії.

"Не можу передбачити цього, тому що ми не можемо спрогнозувати нічого. Ми плануємо пробути півтора, два місяці в Амазонії, а потім пересуватися вже до цивілізованої Бразилії і робити репортаж звідти", - підсумував він.

Раніше повідомлялося,що Дмитро Комаров відправився підкорювати нову країну.

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