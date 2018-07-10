"Ты любовь всей моей жизни": Джастин Бибер подтвердил, что женится на Хейли Болдуин

Джастин Бибер и Хейли Болдуин (фото: instagram.com/haileybaldwincr)

Певец подтвердил слухи

Известный американский певец Джастин Бибер подтвердил слухи о помолвке с супермоделью и ведущей Хейли Болдуин. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Я хотел немного подождать, но слухи так быстро распространяются. Послушай, Хейли, я так тебя люблю! Я хочу провести с тобой всю свою жизнь, узнавая каждую часть со всей любовью и добротой. Я обещаю, что наша семья будет жить в честности и будет единым целым, позволяя Иисусу и Его Святому Духу руководить нами во всем, что мы делаем, и каждым решением, которое мы будем принимать. Мое сердце полностью принадлежит тебе, и я всегда буду ставить тебя на первое место. Ты любовь всей моей жизни, Хэйли Болдуин, и я не хочу провести ее ни с кем другим. Ты делаешь меня намного лучше, и мы прекрасно друг друга дополняем. Не могу дождаться следующего этапа в своей жизни. С тобой теперь все имеет смысл. Больше всего я рад тому, что мои младшие брат и сестра увидят еще один здоровый и крепкий брак и будут стремиться к тому же", - написал в публикации певец.

Фото: Хейли Болдуин и Джастин Бибер (instagram.com/justinbieber)

Стоит отметить, что это будет первый брак для обоих партнеров. Бибер три года встречался с Селеной Гомес, у него также были романы с моделями Ксенией Дели и Софией Ричи. Встречаться с Хейли певец начал в 2015 году. Их постоянно видели вместе, но через год они расстались и тогда Джастин признался, что они были вместе. Причиной послужило то, что парень не хотел причинять Хейли боль, поэтому решил расстаться перед поездкой в большой тур.

В 2017 году у Бибера возобновились отношения с Селеной Гомес, но уже в марте 2018 года они расстались. Летом он вернулся к Болдуин.

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