"Хочется уже чего-то приземленного": украинки рассказали, кого хотят видеть Холостяком в девятом сезоне

Голосование за претендентов шоу окончено

Украинки, во время голосования за претендентов на звание девятого Холостяка, воспользовались правом предложить своего кандидата и оставили многочисленные комментарии с именами неженатых артистов украинского шоубиза, которых они хотели бы видеть в качестве Холостяка.

Таким образом, в список самых часто упоминаемых холостяков попали известный артист и продюсер Андрей Данилко, фронтмен группы KADNAY Дима Кадная, певцы Виталий Козловский, Melovin, Макс Барских, Дан Балан и Alekseev, актеры Марк Дробот и Никита Валюк, ресторатор Валерий Созановский, ведущий "Битвы экстрасенсов" Павел Костицын, ведущий проекта "ЭксперименТЫ" Александр Коляда, и даже чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Фото: Марк Дробот (пресс-служба СТБ)

Стоит отметить, что в самом голосовании участие принимали пять мужчин: самый красивый мужчина мира Богдан Юсипчук, бизнесмен Сергей Цибульский, продюсер Артем Приходько, телеведущий и редактор журнала XXL Никита Добрынин и адвокат Владислав Безрук. Голосование длилось целый июнь. Всего было оставлено почти 65 тысяч голосов.

Фото: холостяки (пресс-служба СТБ)

Нередко зрители также сообщали, что хотели бы увидеть в роли Холостяка простого мужчину.

"Для эксперимента выбрать Холостяком простого парня: работника офиса, учителя, врача, продавца, например, магазина техники и т.д. Хочется уже чего-то приземленного в шоу… Чтобы был простой, добрый, далекий от шоу-бизнеса, с обычной зарплатой и, одновременно, со стержнем. Возможно, такая новизна немного видоизменит следующий сезон", - отметили в комментариях.

И добавили также, что часто большинство девушек идут на кастинги ради известного, багатого Холостяка и все для этого делают. "Интересно будет понаблюдать за девушками, которым придется и бороться за среднестатистического парня, на которого они в обычной жизни даже и не обращают внимания", - предложила одна из подписчиц страницы СТБ на Facebook.

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