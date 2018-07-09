"Хочеться вже чогось приземленого": українки розповіли, кого хочуть бачити Холостяком у дев'ятому сезоні

Голосування за претендентів шоу закінчено

Українки, під час голосування за претендентів на звання дев'ятого Холостяка, скористалися правом запропонувати свого кандидата і залишили численні коментарі з іменами неодружених артистів українського шоубізу, яких вони хотіли б бачити в ролі Холостяка.

Таким чином, в список найбільш часто згадуваних холостяків потрапили відомий артист і продюсер Андрій Данилко, фронтмен групи KADNAY Діма Кадная, співаки Віталій Козловський, Melovin, Макс Барських, Дан Балан і Alekseev, актори Марк Дробот і Микита Валюк, ресторатор Валерій Созановський, ведучий "Битви екстрасенсів" Павло Костіцин, ведучий проекту "Експерименти" Олександр Коляда, і навіть чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк

Фото: Марк Дробот (прес-служба СТБ)

Варто відзначити, що в самому голосуванні брали участь п'ять чоловіків: найкрасивіший чоловік миру Богдан Юсипчук, бізнесмен Сергій Цибульський, продюсер Артем Приходько, телеведучий і редактор журналу XXL Микита Добринін і адвокат Владислав Безрук. Голосування тривало цілий червень. Всього було залишено майже 65 тисяч голосів.

Фото: холостяки (прес-служба СТБ)

Нерідко глядачі також повідомляли, що хотіли б побачити в ролі Холостяка простого чоловіка.

"Для експерименту вибрати Холостяком простого хлопця: працівника офісу, вчителя, лікаря, продавця, наприклад, магазину техніки і т. д. Хочеться вже чогось приземленого в шоу... Щоб був простий, добрий, далекий від шоу-бізнесу, зі звичайною зарплатою і, одночасно, зі стрижнем. Можливо, така новизна трохи видозмінить наступний сезон", - зазначили в коментарях.

І додали також, що часто більшість дівчат йдуть на кастинги заради відомого, багатого Холостяка і все для цього роблять. "Цікаво буде поспостерігати за дівчатами, яким доведеться боротися за середньостатистичного хлопця, на якого вони в звичайному житті навіть і не звертають уваги", - запропонувала одна з фоловерів сторінки СТБ на Facebook.

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