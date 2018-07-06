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Интервью

"Такой страны в кинобизнесе не существует": режиссер рассказал, почему об Украине в США ничего не знают

STYLERLIFE        06.07.2018 - 17:07
Фото: Любомир Левицкий (предоставлено автором)
Фото: Любомир Левицкий (предоставлено автором)

В США практически ничего не знают об Украине, кроме некоторых политических событий, замечает Любомир Левицкий

В Украину недавно приезжал Джон Малкович. В одном из интервью он сказал, что для большинства американцев Украина остается "белым пятном", об Украине в США никто не говорит и не знает.

Известный украинский режиссер Любомир Левицкий, который сейчас живет в США и готовится к съемкам американского фильма, подтверждает такое мнение. Об этом Левицкий рассказал в эксклюзивном интервью.

"Это действительно так. Сейчас я нахожусь в США уже седьмой месяц, и в течение этого времени у меня было очень много встреч на разных студиях с разными людьми. И, к сожалению, никто не знает об Украине абсолютно ничего. Они знают, конечно, какие-то политические события, но такой страны как Украина в кинобизнесе не существует", - высказал мнение режиссер.

По словам Левицкого, есть ряд способов, как привлечь внимание к Украине с помощью фильмов.

Фото: Любомир Левицкий (предоставлено автором)

"Перед нами сейчас стоит максимально ответственная задача: сделать так, чтобы мы стали игроками на этом поле. И, как мне кажется, накатанный способ – делать это через настоящее хорошее жанровое кино. Как я это вижу? Мы хотели бы каждый год, возможно, раз в два года делать большой фильм в копродукции Украина-США, где принимали бы участие американские звезды категории "А". Мы хотим проталкивать истории, связанные с Украиной, легенды, разных киногероев", - сказал известный режиссер.

По его словам, в Украине – огромный запас различных инструментов, которые могут привлечь внимание к стране.

"В Голливуде разные студии в последнее время очень ограничились производством различных сиквелов и приквелов, что они не хотят брать какие-то новые истории. И если сейчас ворваться на рынок с какой-то совершенно новой смелой историей, которая будет достаточно экономной в производстве, но будет иметь прикрепленные хорошие имена, я гарантирую, что это будет успех", - обратил внимание Любомир Левицкий.

 

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Ранее Любомир Левицкий рассказал об украинском кино, эмигрантах и жизни в США.

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Теги: кино, режиссер
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