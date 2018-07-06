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"Такої країни в кінобізнесі не існує": режисер розповів, чому про Україну в США нічого не знають

STYLERLIFE        06.07.2018 - 17:07
Фото: Любомир Левицький (надано автором)
Фото: Любомир Левицький (надано автором)

У США практично нічого не знають про Україну, крім деяких політичних подій, зауважує Любомир Левицький

В Україну нещодавно приїжджав Джон Малкович. В одному з інтерв'ю він сказав, що для більшості американців Україна залишається "білою плямою", про Україну в США ніхто не говорить і не знає.

Відомий український режисер Любомир Левицький, який зараз живе в США і готується до зйомок американського фільму, підтверджує таку думку. Про це Левицький розповів у ексклюзивному інтерв'ю.

"Це дійсно так. Зараз я перебуваю в США вже сьомий місяць, і протягом цього часу у мене було дуже багато зустрічей на різних студіях з різними людьми. І, на жаль, ніхто не знає про Україну абсолютно нічого. Вони знають, звичайно, якісь політичні події, але такої країни як Україна в кінобізнесі не існує", - висловив думку режисер.

За словами Левицького, є ряд способів, як привернути увагу до України за допомогою фільмів.

Фото: Любомир Левицький (надано автором)

"Перед нами зараз стоїть максимально відповідальне завдання: зробити так, щоб ми стали гравцями на цьому полі. І, як мені здається, накатаний спосіб – робити це через справжнє гарне жанрове кіно. Як я це бачу? Ми хотіли б щороку, можливо, раз на два роки робити великий фільм в копродукції Україна-США, де брали б участь американські зірки категорії "А". Ми хочемо проштовхувати історії, пов'язані з Україною, легенди, різних кіногероїв", - сказав відомий режисер.

За його словами, в Україні – величезний запас різних інструментів, які можуть привернути увагу до країни.

"В Голлівуді різні студії останнім часом дуже обмежилися виробництвом різних сіквелів і пріквелів, що вони не хочуть брати якісь нові історії. І якщо зараз увірватися на ринок з якоюсь абсолютно новою сміливою історією, яка буде досить економною у виробництві, але буде мати прикріплені гарні імена, я гарантую, що це буде успіх", - звернув увагу Любомир Левицький.

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Раніше Любомир Левицький розповів про українське кіно, емігрантів та житті в США.

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Теги: кіно, режисер
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