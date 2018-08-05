"У меня есть суперсила": певица TAYANNA запустила красочный флешмоб (видео)

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Исполнительница призвала делится своими умениями

Популярная украинская певица Татьяна Решетник, более известная как TAYANNA, запустила в сети собственный флешмоб. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Мне будет чрезвычайно приятно и интересно, если каждый из вас поддержит меня и присоединится к моему челенжду. Например, у меня есть суперсила: я умею одновременно выполнять много дел: воспитывать сына, писать песни, гастролировать, готовить еду и даже лечить руками головную боль", - сказала она.

Фото: скриншот поста (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Также ТAYANNA обратила внимание, что ее главная миссия как женщины – нести людям счастье.

"Своей челендж я передаю всем-всем смелым женщинам. Пусть все знают, что мы живем в стране фантастических женщин", - подчеркнула она.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Сер 2018 р. о 11:23 PDT

Видое: TAYANNA запестила свой флешмоб (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Кстати, 2 августа, две популярные украинские группы Бумбокс и O.Torvald представили совместный клип на трек "Вечер в Рио". Это уже не первая их совместная работа. Ранее они выпустили вместе рэмейк песни "Сочи" Ляписа Трубецкого.

Напомним, известный украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга, актриса театра "Прекрасные цветы" Снежана выпустили клип на старую совместную песню "Напиши меня", которая вышла в 2016 году в альбоме "Не убивай".

Также мы писали, что популярная украинская группа "Антитела" представила новый клип на песню "Лови момент", которая войдет в альбом "Hello".

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