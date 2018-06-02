Участница "Холостяка" развенчала главные мифы проекта (фото)

Украинцам рассказали правду о сценарии и съемках реалити-шоу

Участница популярного украинского реалити-шоу "Холостяк" Галина Периташ развенчала главные мифы проекта. Соответствующий пост девушка сделала на своей странице в Instagram.

"Сценарий. Забудьте про него. Его просто нет. Это реалити-шоу. Это не съемки фильма, где все актеры, которые входят в роль с заученными фразами и действиями. Поэтому прикрываться словами "сценарий" – смешно. А если бы мне рассказали мою историю с самого начала и предупредили, что я должна поступать только так, и никак иначе – я бы в жизни не согласилась на такое", - отметила она.

Не менее важным мифом, по словам Галины, являются слухи о времени съемок.

"Реалити снимается столько, сколько это длится в реальной жизни, а это – целую неделю. Это не один день, как многие думают. Поэтому относительно монтажа – тут без него не обойтись, поскольку эфир ограничен 100 минутами. Много чего остается за кадром", - подчеркнула девушка.

Также Галина рассказала, как проходит любое общение с холостяком.

"Все общение и отношения с Холостяком в проекте – только на камеру. Сколько вопросов относительно этого. Мы не видимся без камер и не "спим" вместе после съемок", - сказала она.

Более того, по словам девушки, победу в проекте невозможно "купить", поскольку все кандидатки проходят кастинг.

"Я тоже его проходила. Папа "победу", как все писали – не проплатил. Он бы скорее заплатил, чтобы я туда не шла. Но то, что я получила – бесценно", - уточнила Галина.

Фото: скриншот поста (instagram.com/galinaprystash)

Кстати, победительница проекта "Холостяк" Иванна Гончарук рассказала, как развивались ее отношения с Рожденом Ануси после окончания телепроекта. Об этом она сообщила на пост-шоу проекта под названием "Как выйти замуж". Так, на ответ ведущей – Розы Аль-Намри, девушка призналась, что сейчас они с Рожденом не пара. Это же подтвердил и сам герой "Холостяка".

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