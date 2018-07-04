Участницу популярного шоу нашли мертвой

Полиция предполагает, что девушка совершила самоубийство
В среду, 4 июля обнаружили тело участницы шоу "Дом-2" Полины Лобановой. Об этом сообщила ее сестра Василиса на своей странице в Instagram.
1 июля Полине Лобановой исполнилось 20 лет. Она шумно и весело отпраздновала свой день рождения. А уже утром, 4 июля, ее обнаружили в ванной чужой квартиры, в которой она была вместе со своим бойфрендом.
Скриншот фото (instagram.com/pela_lobanova)
Сестра погибшей призналась, что она не знакома с молодым человеком, с которым Лобанова проводила время.
Скриншот фото (instagram.com/pela_lobanova)
Сестра Полины Василиса, которая по сути ее и вырастила после смерти родителей опубликовала сообщение, в котором сообщает о смерти Полины.
Скриншот фото (instagram.com/pela_lobanova)
"Я не верю, господи, за что? У меня сейчас сердце остановится!" - написала Василиса.
Скриншот фото (instagram.com/pela_lobanova)
Она также попросила финансовой помощи для организации похорон.
"У нас нет родителей, я ее воспитывала. Она съехала от меня, захотела взрослой жизни. Мне из полиции позвонили", - добавила сестра Полины.
Скриншот фото (instagram.com/pela_lobanova)
В полиции рассматривают версию самоубийства.
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