Участницу популярного шоу нашли мертвой

Полиция предполагает, что девушка совершила самоубийство

В среду, 4 июля обнаружили тело участницы шоу "Дом-2" Полины Лобановой. Об этом сообщила ее сестра Василиса на своей странице в Instagram.

1 июля Полине Лобановой исполнилось 20 лет. Она шумно и весело отпраздновала свой день рождения. А уже утром, 4 июля, ее обнаружили в ванной чужой квартиры, в которой она была вместе со своим бойфрендом.

Скриншот фото (instagram.com/pela_lobanova)

Сестра погибшей призналась, что она не знакома с молодым человеком, с которым Лобанова проводила время.

Скриншот фото (instagram.com/pela_lobanova)

Сестра Полины Василиса, которая по сути ее и вырастила после смерти родителей опубликовала сообщение, в котором сообщает о смерти Полины.

Скриншот фото (instagram.com/pela_lobanova)

"Я не верю, господи, за что? У меня сейчас сердце остановится!" - написала Василиса.

Скриншот фото (instagram.com/pela_lobanova)

Она также попросила финансовой помощи для организации похорон.

"У нас нет родителей, я ее воспитывала. Она съехала от меня, захотела взрослой жизни. Мне из полиции позвонили", - добавила сестра Полины.

Скриншот фото (instagram.com/pela_lobanova)

В полиции рассматривают версию самоубийства.

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