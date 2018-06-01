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Ученые создали фильм, который зрители могут контролировать своим мозгом

STYLERЗвёзды        01.06.2018 - 22:08
Фото: кадр из фильма "Момент"
Фото: кадр из фильма "Момент"

Фильм будет подстраиваться под активность мозга

Британский ученый из университета Ноттингема Ричард Рамчерн изобрел фильм под названием "Момент", сюжет которого меняется в зависимости от активности мозга зрителей. Для того, чтоб считывать эти данные, была изобретена специальная программа. Об этом сообщает Daily Mail.

Фильм рассказывает об антиутопичном будущем и показывает, как искусственный интеллект может стать главной опасностью для человечества. "Гарнитура считывает небольшие электрические сигналы, вызываемые импульсами нейронов в мозге. Из этого мы получаем информацию о внимании зрителя, которая по Bluetooth попадает в компьютер. Там созданная мной система выберет различные варианты развития сюжета в зависимости от колебания внимания", — рассказал изобретатель.

Длительность ленты составляет 27 минут. Премьера "Момента" запланирована на 7 июня.

Напомним, что в сети появились первые фото Анджелины Джоли со съемок "Малефисенты-2".

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Теги: фильмы, технологии, ученые, кино
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