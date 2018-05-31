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Украинка приехала на российский детский конкурс в оккупированный Крым

STYLERЗвёзды        31.05.2018 - 19:52
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

На "Детской новой волне" выступит участница Голос.Діти

Участница шоу Голос.Діти, 12-летняя украинка Ева Лепа отправилась на финал российского конкурса молодых исполнителей "Детская новая волна 2018", который пройдет в аннексированном Россией Крыму 31 мая и 1 июня.

На своей странице в соцсети Instagram юная исполнительница поделилась фотографиями из оккупированной Ялты.

Скриншот поста (instagram.com/evsi_22)

Скриншот поста (instagram.com/evsi_22)

Скриншот поста (facebook.com/evaliopa)

Скриншот поста (facebook.com/evaliopa)

На сайте российского конкурса в разделе о конкурсантах опубликована информация о Еве.

Скриншот (newwavejunior.eu/konkursanti)

Видео: Ева Лепа. Полуфинал Детской Новой Волны 2018 (YouTube/kids' music)

Видео: Ева Лепа - "Не забувай" – выбор вслепую – Голос. Діти 4 сезон (YouTube/Голос країни)

Стоит отметить, что участники "Детской новой волны" получили приветствие от президента РФ Владимира Путина.

"Ваш замечательный проект объединил в солнечном Артеке большую творческую команду – признанных мэтров эстрадного искусства и юных исполнителей из России и других стран, стал одним из наиболее востребованных и перспективных начинаний в сфере международного культурного, гуманитарного сотрудничества, а главное, подарил ребятам прекрасную возможность проявить свой талант, сделать шаг к вершинам музыкального Олимпа", - написал Путин.

Скриншот (kremlin.ru)

Кстати, в сети показали жалкое состояние пляжей в оккупированном Севастополе.

Как и почему проводилась депортация крымских татар из Крыма (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Крым, украинка, Голос. Діти
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