Украинка приехала на российский детский конкурс в оккупированный Крым

На "Детской новой волне" выступит участница Голос.Діти
Участница шоу Голос.Діти, 12-летняя украинка Ева Лепа отправилась на финал российского конкурса молодых исполнителей "Детская новая волна 2018", который пройдет в аннексированном Россией Крыму 31 мая и 1 июня.
На своей странице в соцсети Instagram юная исполнительница поделилась фотографиями из оккупированной Ялты.
Скриншот поста (instagram.com/evsi_22)
Скриншот поста (instagram.com/evsi_22)
Скриншот поста (facebook.com/evaliopa)
Скриншот поста (facebook.com/evaliopa)
На сайте российского конкурса в разделе о конкурсантах опубликована информация о Еве.
Скриншот (newwavejunior.eu/konkursanti)
Видео: Ева Лепа. Полуфинал Детской Новой Волны 2018 (YouTube/kids' music)
Видео: Ева Лепа - "Не забувай" – выбор вслепую – Голос. Діти 4 сезон (YouTube/Голос країни)
Стоит отметить, что участники "Детской новой волны" получили приветствие от президента РФ Владимира Путина.
"Ваш замечательный проект объединил в солнечном Артеке большую творческую команду – признанных мэтров эстрадного искусства и юных исполнителей из России и других стран, стал одним из наиболее востребованных и перспективных начинаний в сфере международного культурного, гуманитарного сотрудничества, а главное, подарил ребятам прекрасную возможность проявить свой талант, сделать шаг к вершинам музыкального Олимпа", - написал Путин.
Скриншот (kremlin.ru)
Кстати, в сети показали жалкое состояние пляжей в оккупированном Севастополе.
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