"Убили Крым": в сети показали жалкое состояние пляжей в оккупированном Севастополе (фото)

Пляжи в оккупированном Крыму совершенно не готовы к туристическому "несезону"

В сети показали фото, на которых видно жалкое состояние пляжа в оккупированном Севастополе. Об этом говорится на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Судя по снимкам, пляж "Парка Победы" Севастополя оказался совершенно не готовым к новому туристическому сезону.

Фото: ncrim.ru

"Глядя на гнилые доски, сложенные в одном месте, дыры в деревянном полу, где раньше была детская площадка, закрадываются сомнения, что работы по благоустройству доведут до разумного конца. Галька не выровнена. Верхние части двухъярусных пирсов всё также недоступны для посещения. На пляжах лежат непонятные предметы. Ржавчина все так же продолжает поглощать перила и другие металлические конструкции", - отмечает местное издание "Наша газета", которое поддерживает оккупационную администрацию.

Фото: ncrim.ru

Примечательно, что добираться до пляжа стало гораздо сложнее. Местами из-за отсутствующих участков тротуара необходимо идти и по проезжей части, подвергая жизнь и здоровье опасности.

Фото: ncrim.ru

Пользователи соцсети отреагировали на эту информацию и заявили, что виноваты во всем россияне, которые оккупировали Крым.

"Я помню Ялту, когда приходили в 7 утра на пляж и коврик положить некуда было. Проходы между ковриками были шириной с ладошку, а в море на расстояние вытянутой руки - 10 человек в округе! Убили ка*пы Крым. Им не впервой все убивать", - пишут юзеры.

Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Ранее в сети показали пляжи смт Ливадии в оккупированном Российской Федерацией Крыму накануне нового туристического сезона.

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