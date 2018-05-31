"Вбили Крим": в мережі показали жалюгідний стан пляжів в окупованому Севастополі (фото)

Пляжі в окупованому Криму абсолютно не готові до туристичного "несезону"

У мережі показали фото, на яких видно жалюгідний стан пляжу в окупованому Севастополі. Про це йдеться на сторінці "RoksolanaToday&Крим" Twitter.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Судячи по знімках, пляж "Парку Перемоги" Севастополя виявився абсолютно не готовим до нового туристичного сезону.

Фото: ncrim.ru

"Дивлячись на гнилі дошки, складені в одному місці, дірки у дерев'яній підлозі, де раніше була дитяча площадка, закрадаються сумніви, що роботи з благоустрою доведуть до розумного кінця. Галька не вирівняна. Верхні частини двоярусних пірсів все також недоступні для відвідування. На пляжах лежать незрозумілі предмети. Іржа все так же продовжує поглинати перила та інші металеві конструкції", - зазначає місцеве видання "Наша газета", яке підтримує окупаційну адміністрацію.

Фото: ncrim.ru

Примітно, що добиратися до пляжу стало набагато складніше. Подекуди з-за відсутніх ділянок тротуару необхідно йти і по проїзній частині, піддаючи життя і здоров'я на небезпеку.

Фото: ncrim.ru

Користувачі соцмережі відреагували на цю інформацію і заявили, що у всьому винні росіяни, які окупували Крим.

"Я пам'ятаю Ялту, коли приходили в 7 ранку на пляж і килимок покласти нікуди. Проходи між килимками були шириною з долоню, а в море на відстань витягнутої руки - 10 осіб в окрузі! Вбили ка*пи Крим. Їм не вперше всі вбивати", - пишуть юзери.

Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

Раніше в мережі показали пляжі смт Лівадії в окупованому Російською Федерацією Криму напередодні нового туристичного сезону.

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