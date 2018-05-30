"Стартуют по-богатому": в сети показали готовность пляжей Крыма к новому сезону (фото)

Появились новые фото с оккупированного Россией полуострова
В сети показали пляжи смт Ливадии в оккупированном Российской Федерацией Крыму накануне нового туристического сезона. Соответствующие фото опубликованы на странице "RoksolanaToday&Крым" в соцсети Twitter.
"Б. Ялта. Пляжи Ливадии готовы к несезону 2018", - написали в сообществе.
На снимках запечатлены ржавые конструкции на пустом побережье Черного моря и гора мусора.
Фото: Ливадия (twitter.com/KrimRt)
"Стартуют по-богатому, как я посмотрю..." – прокомментировал один из пользователей сети.
Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)
Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)
Напомним, смт Ливадия располагается в 3 км от Ялты.
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