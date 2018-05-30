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"Стартуют по-богатому": в сети показали готовность пляжей Крыма к новому сезону (фото)

STYLERLIFE        30.05.2018 - 20:27
Фото: pixabay.com/irinariviera
Фото: pixabay.com/irinariviera

Появились новые фото с оккупированного Россией полуострова

В сети показали пляжи смт Ливадии в оккупированном Российской Федерацией Крыму накануне нового туристического сезона. Соответствующие фото опубликованы на странице "RoksolanaToday&Крым" в соцсети Twitter.

"Б. Ялта. Пляжи Ливадии готовы к несезону 2018", - написали в сообществе.

На снимках запечатлены ржавые конструкции на пустом побережье Черного моря и гора мусора.

 

Фото: Ливадия (twitter.com/KrimRt)

"Стартуют по-богатому, как я посмотрю..." – прокомментировал один из пользователей сети.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Напомним, смт Ливадия располагается в 3 км от Ялты.

Ранее показательные фото пляжей Крыма насмешили сеть.

Как и почему проводилась депортация крымских татар из Крыма (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Крым, Ялта, Ливадия, пляж
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