"Стартують по-багатому": в мережі показали готовність пляжів Криму до нового сезону (фото)

З'явилися нові фото з окупованого Росією півострова
У мережі показали пляжі смт Лівадії в окупованому Російською Федерацією Криму напередодні нового туристичного сезону. Відповідні фото опубліковані на сторінці "RoksolanaToday&Крим" в соцмережі Twitter.
"Б. Ялта. Пляжі Лівадії готові до несезону 2018", - написали у спільноті.
На знімках зображені іржаві конструкції на порожньому узбережжі Чорного моря і гора сміття.
Фото: Лівадія (twitter.com/KrimRt)
"Стартують по-багатому, як я подивлюся..." – прокоментував один з користувачів мережі.
Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)
Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)
Нагадаємо, смт Лівадія розташоване в 3 км від Ялти.
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