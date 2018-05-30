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"Стартують по-багатому": в мережі показали готовність пляжів Криму до нового сезону (фото)

STYLERLIFE        30.05.2018 - 20:27
Фото: pixabay.com/irinariviera
Фото: pixabay.com/irinariviera

З'явилися нові фото з окупованого Росією півострова

У мережі показали пляжі смт Лівадії в окупованому Російською Федерацією Криму напередодні нового туристичного сезону. Відповідні фото опубліковані на сторінці "RoksolanaToday&Крим" в соцмережі Twitter.

"Б. Ялта. Пляжі Лівадії готові до несезону 2018", - написали у спільноті.

На знімках зображені іржаві конструкції на порожньому узбережжі Чорного моря і гора сміття.

 

Фото: Лівадія (twitter.com/KrimRt)

"Стартують по-багатому, як я подивлюся..." – прокоментував один з користувачів мережі.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, смт Лівадія розташоване в 3 км від Ялти.

Раніше показові фото пляжів Криму насмішили мережа.

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Теги: Крым, Ялта, Ливадия, пляж
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