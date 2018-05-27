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Интервью

"Русский туристический мир": показательные фото пляжей Крыма насмешили сеть

STYLERLIFE        27.05.2018 - 12:54
Фото: Крым (livejournal.com/oleg-leusenko)
Фото: Крым (livejournal.com/oleg-leusenko)

Для полной "красоты" на крымских пляжах не хватает перекати-поля

В сети показали пустынные пляжи на территории аннексированного украинского полуострова Крым, несмотря на построенный мост через Керченский пролив. Соответствующие фото опубликовал местный блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Партенит. Чего ждет? Мост есть. Вода 22 градуса", - говорится к подписи.

Фото: скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Обратим внимание, что на самих снимках видно, что крымские пляжи в преддверии курортного сезона практически полностью пустые. На них видно только нескольких отдыхающих.

 

Фото: пустующие пляжы Крыма (twitter.com/KrimRt)

В то же время пользователи сети уточнили, что для "полной красоты" на снимках не хватает специального растения перекати-поля.

"Это еще много туристов. Есть места, где их уже три года не видели. Не хватает только перекати-поля", - сказал пользователь под ником "Эвтаназия".

"Кто ж в тюрьму народов по доброй воле поедет", - уточнил юзер Себастьян Парэйро.

"Русский туристический мир. Самое русское из всех русских, особенно по количеству туристов", - подчеркнул пользователь Агатангел Крымский.

"Раньше, начиная с майских, в Крыму было не протолкнуться. Не то, что сейчас. На Крыме природа отдыхает", - уверен юзер "секта свидетелей покращення".

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Кстати, на территории оккупированного Крыма 25 мая прошел последний звонок. В социальной сети Twitter после торжественного события были опубликованы фотографии, которые показывают уровень стремления российской власти изменить идеологические устои местных жителей. Фотографии соответствующего характера были опубликованы пользователем RoksolanaToday&Крым.

В подписи к фотографиям владелец аккаунта указал на стремление местного самоуправления оккупированного Крыма в прошлое.

Как и почему проводилась депортация крымских татар из Крыма (video.rbc.ua)

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Теги: Крым, мост в Крым, пляж
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